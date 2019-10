GOD STEMNING: Ole Gunnar Solskjær i hyggelig samtale med Frank Lampard under kampen mellom Chelsea og Manchester United. Foto: GLYN KIRK / AFP

Avis om Solskjær: – En strategisk triumf

LONDON (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) omtales på godt og vondt etter å ha ledet Manchester United til sin tredje strake borteseier på bare seks dager.

Onsdag kveld beseiret nordmannens lag Chelsea i ligacupen takket være to mål av Marcus Rashford. Angriperen, som avgjorde kampen med et sensasjonelt frispark, gjør seg naturlig nok fortjent til de fleste overskriftene, men også Solskjær får en del av æren for at Manchester United er klare for ligacupens kvartfinale, der de skal møte Colchester på hjemmebane.

Etter å ha blitt heftig kritisert i pressen for bare to uker siden, da enkelte hevdet at han var «to tap unna sparken», roses managerens taktiske teft etter oppgjøret mot Chelsea. Han startet i en 3–4–1–2-formasjon, den samme som var så vellykket mot Liverpool, men endret formasjon til 4–2–3–1 umiddelbart etter at Chelsea hadde utlignet til 1–1 i andre omgang.

– Dette var en stragetisk triumf for Ole Gunnar Solskjær. Kontringstaktikken hans fungerte i første omgang, det samme gjorde avgjørelsen hans om å gjøre to offensive bytter da Chelsea presset på halvveis i andre omgang, skriver The Guardian, som viser til at nordmannen byttet inn Anthony Martial og Andreas Pereira for Victor Lindelöf og Jesse Lingard.

– Det tillot United å vinne tilbake kontrollen i en kamp de så ut til å miste grepet på, skriver avisen.

– Solskjærs taktiske sans har kommet tilbake de siste ukene, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst.

Etter å ha spilt elleve bortekamper uten seier har Manchester United nå vunnet tre på rappen siden torsdag: 1–0 over Partizan, 3–1 over Norwich og 2–1 over Chelsea.

– Jeg tror ingen på planeten ga United et håp om tre seirer av tre mulige for en uke siden, særlig ikke på bortebane. Jeg har vært usikker på Solskjærs bytter under kampene, men i kveld var det en mesterleksjon, skriver ESPN-redaktør Alex Shaw på Twitter.

Etter kampen ventet journalistene spent på å høre Solskjærs tanker om kampen i presserommet, men nordmannen dukket ikke opp – i motsetning til Frank Lampard. I ligacupen er det ikke obligatorisk å stille til pressekonferanse etter kampene, og den presseansvarlige som vanligvis er ved Solskjærs side når han møter pressen, var ikke engang til stede på Stamford Bridge onsdag kveld. Til sammenligning stilte både Jürgen Klopp og Unai Emery til pressekonferanse etter 5–5-kampen på Anfield samme kveld.

– Veldig synd at Solskjær ikke ønsket å møte pressen etter kampslutt for å ta imot æren han og laget hans fortjente, skriver Daily Mirror.

Daily Telegraph kaller Solskjærs fravær fra pressekonferansen for «nesten like bemerkelsesverdig» som Rashfords frisparkmål.

– Beklagelig, skriver avisen.

Solskjær stilte derimot til TV-intervjuer med Sky Sports, MUTV og Viasport. Til sistnevnte fortalte han hvordan han og støtteapparatet har jobbet med å snu det som for kort tid siden så ut som en bekmørk situasjon i klubben:

– Vi har begynt å få tilbake spillere fra skade. Vi jobber med hodene deres. Vi hadde en fin landslagspause hvor vi fikk jobbet frem mot Liverpool, hvor vi spilte samme system som i dag. Vi har to måter å spille på. Det er litt viktig.

Lørdag klokken 13.30 venter den siste i rekken av fire strake bortekamper når Joshua King og Bournemouth er motstander i Premier League.

