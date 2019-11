STERKE BILDER: Andre Gomes skriker av smerte etter det som ser ut som et soleklart brudd. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Synderen Son brøt sammen etter skrekkskade

(Everton - Tottenham 0-1, pågår) Her innser Evertons Andre Gomes at han må vente en god stund på å spille fotball igjen. Synderen Son fikk rødt kort - og brøt sammen i gråt da han skjønte konsekvensene.

– Dette er fryktelig, fryktelige scener, kommenterte Kasper Wikestad for TV 2 etter å ha sett Andre Gomes ligge nede i tydelige smerter.

Hendelsen skjedde i det 78. minutt. Gomes prøvde å komme seg fri på venstrekanten, Son prøvde å takle ballen bort fra Everton-spillerne, men endte med å ta mann istedenfor.

Son tok opp hendene for å signalisere at han skjønte han hadde gått over streken, men det hele viste seg å være langt verre enn det ved første øyekast så ut som.

Gomes skrek av smerter - og ikke uten grunn. Bildene viser at den ene foten sto i en helt unaturlig stilling, og midtbanemannen må nok belage seg på en lenger periode på sidelinjen.

Da Son gikk bort og skulle unnskylde seg - og oppdaget benbruddet, knakk han sammen. Sørkoreaneren tok til tårene og var tydelig opprørt. Det samme var flere av de andre spillerne ute på banen. Son ble opprinnelig gitt gult kort, men dommeren dro etter hvert opp det røde.

En gråtende Son måtte gå i garderoben mens Gomes ble fraktet ut på båre.

Publisert: 03.11.19 kl. 19:16







