Son brøt sammen etter skrekkskade

(Everton – Tottenham 1-1) Her innser Evertons Andre Gomes at han må vente en god stund på å spille fotball igjen. Synderen Heung-min Son fikk rødt kort – og brøt sammen i gråt da han skjønte konsekvensene.

– Andre Gomes måtte på sykehus og vårt medisinske personell håndterer alt. Det kommer mer info snart, men vi må vente til vi vet litt mer, sier Everton-trener Marco Silva ifølge BBC.

– Det er et dårlig øyeblikk for oss som gruppe og lag. Det er mer enn en fotballkamp, akkurat nå er dette det viktigste. Vi må holde sammen, sier han.

Hendelsen skjedde i det 78. minutt. Gomes prøvde å komme seg fri på venstrekanten, Son forsøkte å takle ballen bort fra Everton-spillerne, men endte med å ta mann istedenfor.

Son tok opp hendene for å signalisere at han skjønte han hadde gått over streken, men det hele viste seg å være langt verre enn det ved første øyekast så ut som.

Gomes skrek av smerter – og ikke uten grunn. Bildene viste at han landet feil da han krasjet med Serge Aurier etter taklingen, med det resultat at den ene foten endte opp i en helt unaturlig stilling. Midtbanemannen må nok belage seg på en lengre periode på sidelinjen.

Da Son gikk bort og skulle unnskylde seg – og oppdaget det som etter alt å dømme er et benbrudd – brøt han sammen. Sørkoreaneren tok til tårene og var tydelig opprørt. Det samme var flere av de andre spillerne ute på banen. Son ble opprinnelig gitt gult kort, men dommeren dro etter hvert opp det røde.

Det synes tidligere toppspiller Michael Owen at var feil:

Uansett: En gråtende Son måtte gå i garderoben mens Gomes ble fraktet ut på båre.

– Son var helt fra seg og i tårer. Det er ikke hans skyld. Son er en av de snilleste menneskene du noensinne kan møte. Han klarer ikke å løfte hodet sitt akkurat nå, han gråter så mye, sier Dele Alli ifølge BBC.

NEDBRUTT: Slik var Heung-min Sons reaksjon etter taklingen. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Selve kampen var relativt hendelsesfattig de første 45. Mer fart ble det etter hvilen, og kampens første ble scoret i det 63. minutt.

Son snappet opp en horribel Alex Iwobi-pasning, fant Dele Alli, som trakk seg inn i banen og la ballen tilbake i hjørnet der keeperen kom fra.

Det skulle imidlertid ikke holde til seier, det som ville vært deres første på bortebane i ligaen siden 20. januar (slo Fulham 2-1).

Nær syv minutter på overtid (det var lagt til 12) stanget Cenk Tosun inn utligningen som sørget for ett poeng til hvert av lagene.

Tottenham ligger på 11. plass med 13 poeng på 11 kamper. Everton er på 17. plass med 11 på 11.

