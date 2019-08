PÅ JOBB: Stig Inge Bjørnebye er her i dialog med VG på Lerkendal mandag ettermiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Bjørnebye bekrefter Bendtner-tilbud

Stig Inge Bjørnebye (49) opplyser til VG at Nicklas Bendtner (31) nå vurderer flere kontraktstilbud fra interesserte klubber. Det betyr at danskens Rosenborg-karriere snart kan være over, også formelt sett.

– Ja, vi jobber med det. Han vurderer nå noen konkrete muligheter. Han bruker litt tid på det. Vi har hatt tett dialog hele veien, senest i dag. Vi jobber med å finne en løsning, sier Rosenborgs sportslige leder til VG.

– Vil du beskrive dialogen mellom dere og Bendtner som god?

– Ja, vi har tett kontakt og det er en god dialog, sier Bjørnebye.

PÅ VEI TIL NY KLUBB: Nicklas Bendtner kan skrive under for en ny arbeidsgiver i løpet av kort tid. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Knyttes til italiensk Serie C

Mens Rosenborg lader opp til tirsdagens uhyre viktige 3. rundekamp i kvalifiseringen til Champions League, kan Bendtner være i ferd med å finne seg en ny arbeidsgiver.

Det fremstår som helt sikkert at den danske spissen aldri spiller for Rosenborg igjen, selv om han har kontrakt ut 2019.

Ifølge rapporter i italiensk mediene, skal Serie C-klubben Reggina være blant 31-åringens beilere.

Bendtner-agent Ivan Benes har ikke besvart VGs henvendelse vedrørende klienten. Rosenborg-kaptein Mike Jensen (31) ønsket på sin side ikke å kommentere kompisens fremtid på mandagens pressekonferanse.

– Nei. Det må vi ta en annen dag, sier Jensen til VG.

Bjørnebye har merket stor endring

Samtidig forteller Bjørnebye at Rosenborgs 3–1-seier over Maribor sist onsdag gjorde noe med interessen for klubben. Det merket han umiddelbart på temperaturen på overgangsmarkedet.

– Det er ganske stor forskjell. Etter kampen mot Maribor åpnet det seg en del dører og muligheter. Både Champions League og Europa League er attraktivt. Det gjør at attraktiviteten vår øker, men det gjelder også aktiviteten rundt spillerne våre, forteller Bjørnebye.

Birger Meling (24) og Samuel Adegbenro (23) er blant RBK-spillerne som skal være under oppsyn av utenlandske klubber. Et Champions League-gruppespill kan få begge til å ønske å bli værende, men på samme tid kan også interessen for dem bli større.

Arbeider med flere spillere

Rosenborg jobber også med egne planer for overgangsmarkedet. Det er derimot ikke gitt at trønderne vil hente inn en rekke nye spillere i sommer.

– Vi har allerede lagt planer. Det har vi jo. Den største endringen med å komme inn i Europa, er egentlig antall kamper. Det med økonomi gjør ikke at vi endrer måten vi tenker på over natten. Det er ikke sånn at vi kan bruke 50 millioner mer hvis vi vinner mot Maribor. Vi må tenke langsiktig, bærekraftig, på utvikling og på kultur, sier Bjørnebye, før han fortsetter:

– Vi gjorde lite i vinter fordi vi følte at vi hadde et uforløst potensial i den troppen vi har, og at vi har unge spillere på vei frem. Hvis vi ikke gjør mange stunts i et overgangsvindu, blir det kritisert – men vi kan ikke tenke på dét. Vi må ha en langsiktig plan, og den må henge sammen med økonomien. Det er mange utfordringer. Vi prøver å håndtere dem best mulig.

– Hvor mange spillere kan dere komme til å hente?

– Vi jobber med noen forskjellige ting. Hvis vi får til det vi ønsker, kan det bli litt. Hvis vi ikke mener det er riktig kvalitet til riktig pris, lar vi være, sier Bjørnebye, samtidig som han påpeker at klubben har mange spennende unggutter både på A-laget og SalMar-akademiet.

En av dem er Erik Botheim. Sist lørdag scoret spissen hat trick mot Tromsø, som du kan se her:

Publisert: 12.08.19 kl. 16:15

