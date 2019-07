Brann rotet bort Europa League-avansement: - En skuffelse

(Shamrock - Brann 2–1, 4–3 sammenlagt) Brann tok ledelsen og hadde avansement i Europa League-kvalifiseringen i sin hule hånd, men sviktet på slutten.

Innbytter Daouda Bamba sørget for bergensk jubel på tribunene.

Men med to kjappe scoringer fra vertene det siste kvarteret, ble det isteden banestorming fra elleville irer i Dublin.

– Det er veldig kjedelig og trist. Brann har hatt ambisjoner om å hevde seg i Europa. Da skal det ikke si stopp her da. Å ryke for dette laget en skuffelse, sier tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp i Bergens Tidende sin TV-sending etter kamp.

– Nå er vi så skuffede hele gjengen at vi ikke har noen forklaring. Vi får målet, og har egentlig god kontroll. Det er ikke et veldig dårlig lag vi møter, men et lag vi skal ta når vi får 1–0, oppsummerte en åpenbart skuffet Lars Arne Nilsen til BT.

Vanskelig utgangspunkt

Etter å ha spilt 2–2 i første kamp på Brann Stadion, hadde bergenserne et vanskelig utgangspunkt. I tillegg manglet de kaptein Vito Wormgoor med skade.

Den første omgangen var langt fra underholdende. Mye kriging, og to lag som skapte svært lite. Brann var aldri farlige, mens Håkon Opdal leverte en god redning etter at Bismar Acosta hadde rotet bort ballen i forsvar.

Bamba-comeback

Daouda Bamba har vært satt ut av laget siden han i slutten av juni var sterkt kritisk til både egen klubb og seg selv i et intervju med Eurosport.

Mot Molde ble han vraket fra troppen, mens mot Mjøndalen ble han sittende på benken, til tross for at laget trengte mål.

Torsdag kom Bamba inn i pausen, og etter en times spill satte han fyr på Bergen-delegasjonen på tribunen i Dublin.

Berisha stusset ballen gjennom, Bamba løp fra alle. Alene med keeperen beholdt han roen, danset seg forbi, og plasserte ballen i åpent mål. Før han satte fart mot egne supportere bak mål, da trodde alle at avansementet var et faktum.

Snuoperasjon

For Shamrock skapte ikke mye. Spissen Cummins fikk en sjanse like etter Branns scoring, men headet rett på Håkon Opdal.

Så kom kalddusjen. Byrne fikk snu seg rundt i feltet, alene med keeper gjorde han ingen feil. 1–1, og Brann var ute.

Tradisjonen tro ble Azar Karadas kastet inn som et siste desperat trekk, men uten gevinst. Det nærmeste de kom var et skudd fra Bamba som gikk like over.

Isteden la Shamrock på til 2–1, og supporterne stormet banen, til tross for at én Brann-scoring ville gitt ekstraomganger, men den scoringen kom aldri.

For andre gang under Lars Arne Nilsens tid i klubben ryker Brann ut i første kvalifiseringsrunde til Europa League.