Pereira benekter misnøye med Solskjær: – De er gale

ULLEVAAL (VG) Flere britiske medier har rapportert om misnøye i Manchester Uniteds spilletropp grunnet mye løping i sesongoppkjøringen. Midtbanespiller Andreas Pereira (23) avfeier det hele som «galskap».

– Det har vært mye løping, ja, men det er bra. Vi gjør det bra og stoler på det vi gjør, sier Pereira til pressen etter kamp.

– Britiske medier har rapporter at dere er misfornøyd med treningene i sesongoppkjøringen. Hva kan du si om det?

– Jeg synes de er gale. Vi elsker det! Vi elsker måten vi trener på og vi har lyst til å fortsette på samme måte, fortsetter den brasilianske playmakeren.

For det har kommet rapporter om at Ole Gunnar Solskjær har kjørt sine spillere gjennom et beinhardt treningsregime, ettersom han skal ha vært misfornøyd med den fysiske forfatningen til sine spillere mot slutten av forrige sesong.

Rapporter om misnøye

I tillegg slet «de røde djevlene» med flere muskulære skader i perioder med høyt kamptrykk. Dermed bestemte Solskjær og hans apparat for å kjøre en mer fysisk sesongoppkjøring, ifølge blant andre The Telegraph.

Det skal ha ført til misnøye blant enkelte spillere, ifølge flere av de britiske tabloidavisene, som meldte at metodene var «gammeldags».

– Jeg har ikke lyst til å sammenligne sommerens sesongoppkjøring med tidligere. Dette er et nytt år med en ny sesongoppkjøring. Løping er en del av treningskampene, og jeg tror vi kommer til å være klare for den nye sesongen, sier høyrebacken Diogo Dalot.

Solskjærs mannskap har vunnet samtlige av de fem treningskampene de har spilt denne sommeren, og slått navngjetne motstandere som Inter og Tottenham.

Dette sier stjernespissen Marcus Rashford på Ullevaal:

– Veldig slitsomt

Den seieren som satt lengst inne var imidlertid tirsdagens 1–0-triumf over Kristiansund, som ble avgjort med Juan Matas straffespark på overtid.

– Fysisk er vi klare, mentalt det samme. Denne sesongen blir veldig viktig for oss, og Solskjær er en fantastisk manager. Vi avsluttet ikke så bra forrige sesong, men nå skal vi vise oss fra en bedre side, sier den serbiske midtbanegeneralen Nemanja Matic.

Han sier at det ikke var «for mye løping», men at det var enkelte treningsøkter med større andel løping.

– Det var veldig slitsomt for oss. Men vi må gjøre det, for det er veldig vanskelig i Premier League. Intensiteten må være på et høyt nivå, sier 31-åringen.

PS! Marcus og Martinus var i pressesonen etter kamp, og spurte om Matic ikke hadde noen råd til dem før de skulle spille kjendiskamp i Norway Cup. «Just shoot, and score goals. Easy, easy», var rådet han ga.

