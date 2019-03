IKKE KLAR: RBK-trener Eirik Horneland mener Nicklas Bendtner er et stykke unna kampform. Foto: NTB scanpix

RBK-sjefen om taus Bendtner: – Har litt å ta igjen

ULLEVAAL STADION (VG) Mandag utelot Eirik Horneland (44) angrepsstjernen Nicklas Bendtner (31) til kamptroppen mot Norrköping. Søndag kan også serieåpningen gå uten dansken.

– Vi var enige om at han hadde for tynt grunnlag etter Marbella. På mandag gikk han av trening med litt småproblemer. Så han hadde to dager av og et litt for lite grunnlag til å gå inn i den matchen, er Hornelands begrunnelse overfor VG for hvorfor Bendtner ikke spilte i mandagens 3–0-seier.

Det er ganske nøyaktig en måned siden dansken returnerte til Trondheim etter å ha sonet en voldsdom med fotlenke i København. I Danmark fikk angriperen trene sammen med fysioterapeut Thomas Jørgensen, som i etterkant hevdet at Bendtner ikke hadde vært sterkere fysisk rustet på 12–13 år.

PÅ ULLEVAAL: RBK-trener Eirik Horneland og kaptein Mike Jensen var til stede på «Avspark». Foto: NTB scanpix

Slik håndterer han Bendtner

Før Rosenborgs siste treningskamp i eliteserieoppkjøringen vurderte Horneland likevel spissens fotballform til for dårlig til å spille kamp. Nå er det knyttet spenning til om Rosenborgs nye trener vil få maks ut av 31-åringen den kommende sesongen.

Mens Horneland tirsdag måtte delta på medietreffet «Avspark» på nasjonalarenaen i Oslo, trente Bendtner med en gruppe RBK-spillere i Trondheim. Etterpå ønsket ikke dansken å prate om sin egen situasjon, ifølge Adressa.

På spørsmål om hvordan Horneland arbeider med sterke personligheter som Nicklas Bendtner og Pål André Helland (29), svarer den nye RBK-sjefen slik:

– Jeg jobber med dem som med alle andre. Jeg har respekt for hvert individ. Jeg prøver å finne motivasjonen deres, og lede dem i en tydelig retning.

Dialogen med Bendtner

– Hvordan har det vært å jobbe med Bendtner siden han kom tilbake fra Danmark?

– Det har vært veldig greit. Han er en spiller som har voldsomt bra kvalitet. Han har vært med på mye. Han har stor erfaring og et klokt fotballhode. Og han ønsker å ta del i Rosenborg, sier Horneland.

– Hva har han sagt om den kommende sesongen?

– Jeg har ikke snakket så mye med ham om den kommende sesongen, men han har kastet seg på sammen med de andre. Han jobber hardt. Men han har litt å ta igjen med tanke på at han kom senere i gang.

– Han var ikke med mot Norrköping fordi du mente han hadde bedre av å trene?

– Ja. Han har trent bra på gymmen, men det er noe helt annet å spille fotball. Vi trenger å få inn fotballtiming og en rett balanse i treningen hans, sier Horneland.

– Kan han være klar til seriestart?

– Det håper jeg.

– Han trenger kamptrening

Mike Jensen (31) kjenner naturlig nok landsmann Bendtner godt. RBK-kapteinen mener spissen er klar til å prestere for trønderne den kommende sesongen.

Han trenger bare litt tid, ifølge Jensen.

– Han kom tilbake med et godt grunnlag. Så vet vi alle at du trenger kamptrening i bena før du føler deg helt pigg. Så får vi se om han rekker det til seriestart.

– Mange lurer på hvordan situasjonen til Nicklas blir under en ny trener. Hva tenker du om hans rolle nå?

– Nicklas har en rolle som alle andre på laget. Er det en mann man kan stole på i kamp, er det jo Nicklas. Han har en rutine, kjølighet og selvtillit som ingen andre har. Det vil han bidra med i år.

– Hvordan har spillergruppen reagert på Eiriks lederstil hittil?

– Vi har reagert helt supert, syns jeg. Vi er profesjonelle. Det er Eirik som er sjefen. Vi lytter til ham og står bak ham. Vi vet at det er han som tar beslutningene, og det føler vi oss veldig trygge på, sier Jensen, som skal lede laget ut i møtet med Bodø/Glimt på Aspmyra førstkommende søndag klokken 20.00.

