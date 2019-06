VIL IKKE KASTE BORT TID: Martin Ødegaard, her under landskampen på Færøyene mandag, håper fremtiden avklares så raskt som mulig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ødegaard avslører: Kun to alternativer i sommer

TÓRSHAVN (VG) Martin Ødegaard (20) er på jakt etter stabilitet de neste årene. Derfor ønsker han helst ikke å bli lånt ut i kun én sesong.

I intervju med VG etter sin siste kamp for sesongen forteller Ødegaard at han i realiteten kun vurderer to alternativer i sommer:

– Litt mer stabilitet har jeg sagt er gunstig, så det går vel mot enten to års lån eller salg med opsjon på å kjøpe tilbake.

– Jeg kommer til å finne en ny klubb, og det kommer til å bli avgjort i løpet av noen uker, forteller Ødegaard, som kanskje ga et lite hint om fremtiden da han fikk spørsmål om Ajax-spekulasjonene:

Ødegaard spilte igjen 90 minutter for Norge da Færøyene ble slått 2–0 i en ruskete landskamp i havgapet. Dermed lever EM-drømmen for et norsk lag hvor spiller nummer 20 nå virker bankers i startoppstillingen.

Hittil har Ødegaard aldri vært utlånt til en klubb så lenge som to år: Han spilte for Heerenveen i halvannen sesong før han ble utlånt til Vitesse i én sesong.

Men at han eventuelt blir solgt med en tilbakekjøpsklausul, en praksis Real Madrid ofte opererer med, betyr ikke at han regner med å være ferdig i den spanske storklubben.

– Målet er å ende opp i Madrid. Om ikke neste år, om to eller tre år, å ende opp der er i hvert fall hovedmålet, sier Ødegaard, som tror Real Madrids kjøpefest i sommer, som allerede er i gang med signeringen av Eden Hazard, gjør det vanskelig for ham å få plass med det første:

– Jeg vet at det kommer til å bli tøft der neste år. De har allerede signert noen og kommer sikkert til å signere et par til, så jeg tror det blir tøft uansett.

Ødegaard tar nå sommerferie, mens hans agent Bjørn Tore Kvarme tar seg av arbeidet med å finne en ny klubb til ham.

– Jeg kommer til å ha jevnlig kontakt med ham de neste ukene, så får vi se. Jeg vet at det er noen klubber som er interesserte, så da blir det å snakke med dem, sier spilleren som VG har kåret til banens beste i to landskamper på rad.

Når han får spørsmål om han ønsker seg «et steg opp fra Æresdivisjonen nå, etter et par år der?», retter Ødegaard på formuleringen.

– Ja, å ta et steg videre fra Vitesse, det vil jeg, svarer 20-åringen, som har blitt sterkt koblet til årets Champions League-semifinalist Ajax, som spiller i samme divisjon.

– Men fra Æresdivisjonen?

– Det får vi se på, sier Ødegaard med et stort smil om munnen.

– Er det smilet et sånt Ajax-smil?

– Nei, det vil jeg ikke kalle det. Jeg utelukker ingenting og holder alle muligheter åpne. Det viktigste er å komme til et lag hvor jeg kan spille og utvikle meg videre, sier Ødegaard - og smiler.

