HAR MÅTTET BITE I KUNSTGRESSET: Lillestrøm-forsvarer Simen Rafn går på trynet i en duell mot Jørgen Strand Larsen på kunstgresset i Sarpsborg i april. Jon Helge Tveita (nummer 22), Frode Kippe, Ole Jørgen Halvorsen og Kristoffer Ødemarksbakken ser på. Foto: Andersen, Christoffer / NTB scanpix

Her er Lillestrøm i særklasse landets svakeste

Åråsen-gresset er blitt utskjelt i seriestarten, men det er andre underlag som er til betydelig større bekymring for Lillestrøm selv. Nemlig kunstgress.

Nå nettopp







VG har gått gjennom de tre siste sesongene pluss årets første runder for Eliteseriens fem gjenværende naturgressklubber – Rosenborg, Brann, Haugesund, Stabæk og Lillestrøm. Ingen tar så få poeng, scorer så lite mål eller taper så mange kamper som LSK gjør på plast.

En dårlig statistikk å ha med seg til kunstgresset på Intility Arena når kommende helgs «Derbylørdag» byr på tradisjonskampen mellom 80-tallsslagerne i norsk fotball.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er tall jeg er fullstendig klar over og ingen overraskelse. Det er et tydelig tema vi har brukt en hel del tid på gjennom vinteren om hvordan vi kan gjøre det på en bedre måte, innrømmer Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson overfor VG.

«Kunstgresstabellen» strekker seg altså fra 2016-sesongen (da Brann var tilbake i Eliteserien), og på samme tid har LSK hatt tre forskjellige trenere. Runar Kristinsson ledet laget til én seier (Odd i 2016) på kunstgress i seriesammenheng, Arne Erlandsen to (Sogndal i 2017 og Tromsø i fjor vår), mens Jörgen Lennartsson foreløpig har null. Hvorfor?

– Et kompleks spørsmål. Vi trener på kunstgress hele vinteren. Hvis jeg hadde hatt en veldig enkelt og konkret svar på hvorfor, og hvordan vi skulle gjort det i stedet, hadde vi gjort det for lenge siden. Det handler om spillertyper, litt på spillestil og hjemme/borte-følelsen. Vi har hatt tanker, tatt konkrete grep og hatt konkrete tiltak for å få det til bedre, forklarer Lennartsson.

Hentet «kunstgresspillere»

Det har aldri vært flere plastplener i norsk toppdivisjon (11), og før sesongen brakte han inn spillere som den ballsikre midtstopperen Tobias Salquist, samt midtbanespillerne Alex Dyer og Daniel Gustafsson med fortid i kunstgressklubber som Elfsborg, Östersund og Örebro.

Laget har prøvd formasjonsendring til 4–5–1 i både Bodø og Mjøndalen og ønsket mer kompakte lagdeler, men kanarifuglenes eneste kunstgresspoeng så langt i 2019 kom da Lennartsson tok grep halvveis i 16. mai-kampen mot Mjøndalen på stillingen 0–2 og endret til sin vante 4–4–1–1:

– Tallene er ikke tilfeldigheter. Vi har vært betydelig svakere på kunstgress og ikke helt funnet løsningen på det. Vi har tenkt hva vi kan gjøre, har prøvd å trene både mer og mindre på kunstgress, men ikke mer noe særlig stor forskjell, sier stopperveteranen Frode Kippe (41).

En strekk i leggen holder ham ute av derbyet mot Vålerenga. I hans 20. sesong som norsk toppspiller mener Kippe at kunstgress er blitt «mer og mer ekstremt».

– På banene med ekstra kort gress og mye vanning blir avstanden mellom kunstgress og naturgress enda større. Da går det ekstremt fort og blir et helt annet spill. Spesielt på Intility og Skagerak, sier Lillestrøm-kapteinen.

les også Jensens tirade mot Åråsen-gresset: - Kampen burde ikke vært spilt

Fire av de fem neste bortekampene til Lillestrøm går på underlaget de håndterer dårligst. Lagets 16 poeng på 30 seriekamper på kunstgress siden 2016 utgjør bare 14 prosent av lagets totale poengfangst i Eliteserien i samme periode. De fire øvrige gresslagene ligger på et sted mellom 22 og 25 prosent.

– Sånn kan vi ikke ha det. Det er et arbeid vi må gjøre sammen og gjøre bedre. Man må bare beherske kunstgress, både spillere og ledere. Men det som også må med i diskusjonen, er at det er stort skille på kunstgress og kunstgress. Hurtigheten, hvor slitt det er og så videre, sier Lennartsson – som ledet kunstgresslaget Elfsborg til svensk seriemesterskap i 2012 med bare åtte poeng på ni naturgresskamper den gangen.

PS! Lillestrøm møter Kvik Halden borte i cupens andre runde onsdag kveld. Den kampen går på naturgress. Men en annen Lillestrøm-bekymring før møtet med 2. divisjonslaget er hvem som blir Sheriff Sinyans midtstoppermakker: Tobias Salquist er suspendert for det røde kortet mot Gjelleråsen i første runde, mens veteranen Frode Kippe er strekkskadet (mister også Vålerenga-derbyet). Også 19-åringen Erik Tobias Sandberg og tidligere stoppervikar Simen Kind Mikalsen har gått skadet en periode.

Publisert: 22.05.19 kl. 15:01