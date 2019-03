KOMMER PÅ JOBB: Kjetil Rekdal møter til kamp. Foto: NTB scanpix

Rekdal-beskjed til Start-styret: Vil lede laget i serieåpningen

Torsdag ble Kjetil Rekdal fritatt fra rollen som trener av Starts styre. Nå har 50-åringen informert klubbledelsen om at han likevel vil møte på lørdagens serieåpning mot Aalesund.

Oppdatert nå nettopp







I en pressemelding opplyser advokat Erik Flågan at Rekdal vil lede laget i serieåpningen.

– Vi har fått bedre oversikt over sakens rettslige stilling, og har i ettermiddag sendt brev til styret i IK Start, der vi opplyser at det ikke foreligger noen arbeidsrettslig suspensjon av Kjetil Rekdal . Arbeidsmiljølovens vilkår for suspensjon er heller ikke oppfylt, sier Flågan.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Bakgrunn: Overrasket Rekdal fratatt treneransvaret i Start

Advokaten skriver videre at et suspensjonsvedtak gjort i etterkant av brevet som er sendt i dag ikke vil være gyldig og derfor heller ikke bli akseptert.

– Start kan ikke under slike omstendigheter nekte Kjetil Rekdal å møte på jobb og utøve sin arbeidsrett. En utelukkelse av treneren fra sin arbeidsplass være et vesentlig kontraktsbrudd fra IK Starts side. Kjetil Rekdal er ansatt for å trene og lede Start i fotballkamper, og han møter som avtalt på jobb i god tid før seriestarten i morgen, sier Flågan.

Rekdal skal ha bekreftet at han vil gjøre som advokaten sier og at han er i gang med å forberede kampen mot Aalesund.

les også Rekdal på scenen etter Start-saken: - Aldri hatt en lignende dag

I VGs livepodkast torsdag kveld sa Kjetil Rekdal fra scenen i Kristiansand til jubel fra salen:

– Jeg har rett og slett ikke peiling på hva det (personalsaken) er for noe. Jeg har fortsatt arbeidskontrakt med Start, og jeg er ikke ferdig med Start.

Aafk-trener Lars Bohinen kjenner Rekdal godt fra deres felles fortid på landslaget og i Vålerenga. Han vil ikke ut med hva han tenker om den uvanlige situasjonen hos motstanderen før seriepremièren.

– Vi konsentrerer oss om oss selv. Jeg har ingen kommentar til hva som skjer i Start, melder Bohinen til VG.

Monica Bergin Grimstad er styreleder for IK Start, mens Christopher Langeland har samme rolle for Start en drøm AS. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser i saken.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 29.03.19 kl. 16:08 Oppdatert: 29.03.19 kl. 16:53