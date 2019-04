Roar Stokke: – Det vil ikke skje at Liverpool taper

Viasat-kommentator Roar Stokke er ikke sikker på at Liverpool kommer til Champions League-finalen, men han er overbevist om at Porto ikke kan stoppe veien til semifinalen.

– Liverpool er min største favoritt over to kamper i kvartfinalene. Liverpool under Klopp er et av Europas fire-fem beste lag denne sesongen, fastslår Stokke foran tirsdagens kvartfinale på Anfield.

– Bedre lag, bedre spillere, bredere tropp. Liverpool har tre frontspillere som Porto ikke er i nærheten av å ha, og de spiller i en klart bedre liga, fortsetter Roar Stokke.

Han legger til at Liverpool synes å være i svært god form og spille med stor selvtillit om dagen. Fredag ble det seier over Southampton og tabelltopp.

– Det er ikke sikkert at Liverpool skal til finalen i Madrid, det er et høyt hinder i semifinalen, men de stoppes ikke av Porto i kvartfinalen. Det ville for meg vært en gedigen overraskelse, og vil ikke skje. Ikke over 180 minutter.

Viasat-kommentatoren legger til at Liverpool røk tidlig ut av de nasjonale cupene og derfor kan bruke all energien på den hjemlige ligaen og Champions League .

Sadio Mané gjorde hattrick da Liverpool slo ut Porto i sist sesongs åttendedelsfinale av Champions League.

– Det var en av mine største kvelder som fotballspiller. Muligheten til å score tre mål der betydde mye for meg, sier Mané til UEFAs hjemmeside.

– Jeg prøver å gi alt, sånn at jeg en dag kan heve trofeet, sier han om Champions League.

Han er klar på at Liverpool tapte for et bedre lag i Real Madrid i 2018-finalen, men at de nå gjør et nytt forsøk.

– Det var en dårlig følelse å tape finalen, men samtidig vil det hjelpe oss i fremtiden. Det gjør at vi vil det enda mer, sier Liverpool-stjernen til UEFAs hjemmeside.

Jürgen Klopp har blitt intervjuet av die Welt, som naturlig nok tar opp mulighetene for at han kan bli Bayern München-trener. Franz Beckenbauer kastet nylig fram det.

– Jeg har kontrakt til 2022, og det er ingen følelse av at vi burde avslutte det, hverken eiernes side eller fra meg, sier Klopp, som fastslår at «Franz» slengte ut av seg noe som utløste mye spekulasjoner.

På Welts spørsmål om han føler presset etter å ta hjem gullet etter 29 år, svarer Jürgen Klopp:

– Nei, min er preget av arbeidet. Jeg har ikke så mye direkte kontakt med fansen. Men jeg vet selvfølgelig at det ville bety veldig mye for våre tilhengere om vi skulle vinne Premier League.

Champions League-kvartfinalene:

Tirsdag:

Tottenham-Manchester City.

Liverpool-Porto.

Onsdag:

Manchester City-Barcelona.

Ajax-Juventus.

VGs tips: Hjemmeseier med handikap

Liverpool viste fredag nok en gang denne sesongen at de ikke gir seg så lett. Laget vendte 0–1 til 3–1 borte mot Southampton. Det gir at lederlaget i Premier League har vunnet fire strake ligakamper. I Champions League er hjemmeflyten imponerende: 8–4–0.

Porto er regjerende ligamester i Portugal, og befinner seg nå på 2.plass. Men det var noe med måten laget ble knust av nettopp Liverpool over to CL-kamper ifjor som gir at Liverpool har en fordel. Det endte rett nok 0–0 på Anfield. Men det hadde litt å gjøre med at Liverpool vant det første møtet i Portugal med hele 5–0.

Vi tror på hjemmeseier her, og foreslår et spill med 0–1-handikap. Oddsen blir da 1,75, spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport 1 viser kampen.

Publisert: 09.04.19 kl. 06:36

