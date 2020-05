GLIMT-LEGENDE: Ørjan Berg hjemme på Aspmyra i Bodø, der han i dag jobber som daglig leder for barne- og ungdomsavdelingen. Foto: Bodø/Glimt

Ørjan Berg med kreativt barnefotball-grep: – Vi må tenke nytt

Fotballegenden Ørjan Berg (51) fant gjerne de smarte løsningene på banen for Bodø/Glimt og Rosenborg. Nå mener han nye konkurranser må vurderes for barn, for eksempel «straffekonkmesterskap».

Han er redd lidenskapen til barn og unge svekkes under langvarige coronarestriksjoner, og 51-åringen får støtte fra Norges Fotballforbund.

Også NFF vil tenke nytt, fordi coronatreninger i lengden vil gjøre at ungdommen faller av.

Mens Eliteserien har fått grønt lys av regjeringen til å starte med vanlige fotballtreninger igjen, og til å spille kamper fra 16. juni, er det fortsatt én meters avstand som gjelder for barna.

– Kjedelig

NFF kommer til å jobbe gjennom helgen med å snekre en ny veileder for barnefotballen som er ventet klar mandag. Det skjer i fellesskap med Norges Idrettsforbund og myndighetene.

– Vi merker en tretthet: At det blir kjedelig i lengden med kjegler og pasningsøvelser. Det er derfor viktig med spill så raskt som mulig, forteller Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

Han er glad for at de ny coronavettreglene tillater å trene i gruppe på 20 spillere, men NFF frykter fortsatt stort frafall, spesielt blant de litt eldre barna.

– Vi håper å komme i gang så fort som mulig. Vi gjør det aller, aller, aller beste ut av situasjonen. Men jeg tror vi må tenke nytt, sier den tidligere Bodø/Glimt- og Rosenborg-stjernen Ørjan Berg.

Han er i dag leder for barne- og ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt, og er bekymret for fotballidenskapen til de små.

– Man kan jo ikke spille fotballkamper mot hverandre, men er det mulig å arrangere seriemesterskap i straffekonk? spør han.

– Det er mulig å finne på ganske mye bra aktivitet innenfor smittevernsreglene som finnes i dag. Og hvis det løses opp ytterligere, er det i hvert fall mulig. Men hvis du skal holde på innenfor dagens regler i lang tid, skal du være en veldig god trener for å holde oppe lidenskapen, sier han.

– Er det naturlig å fjerne énmetersregelen i barnefotballen nå?

– Det er veldig enkelt: Jeg forholder meg til ekspertisen her, svarer Berg, uten å nøle.

Han mener uansett at konkurranseelementet er svært viktig å få tilbake.

– Ja, det handler ikke om å vinne, men unger liker jo å konkurrere. Da tenker jeg ikke på åtteåringer, men 13-14-åringer. Det skal være innenfor NIFs barneidrettsbestemmelser, sier Berg, som fleiper med at énmetersregelen passer ham såpass godt at han vurderer et comeback.

Signal fra Raja

– Ørjan har et poeng. Vi må se etter noe som trigger interessen og spenningen hos barna, spesielt ungdommen. Vi er mest bekymret for dem, sier Alf Hansen i NFF.

– Hvorfor?

– Det ligger i ungdommens egenart. De er mer mobile, og skifter raskere enn barn.

NFF-direktøren forteller at det allerede er tatt initiativ til nye konkurranseformer, og at man vurderer hvordan man kan få det til.

– Foreløpig sitter vi rolig i båten og ser hva som kommer i veilederen. Men en type konkurranse hadde vært bra. Vi er nødt til å være frempå, sier Hansen – og peker på transport som en vesentlig utfordring.

– Vi ønsker selvfølgelig at det så raskt som mulig blir åpnet for ordinært spill, og kulturminister Abid Raja antydet torsdag at det først kan skje innenfor klubbens rammer.

– Hva med kamper mot andre lag?

– Det er viktig i neste fase. Vi håper at vi kommer dit så fort som mulig. Men vi skal lytte til helsemyndighetene, og vi skal ikke pushe det.

Hansen forteller NFF henter inspirasjon fra Nederland, som kom i gang med barnefotball i forrige uke, når forbundet nå jobber med en såkalt «protokoll» for klubber rundt om i Norge.

Han forteller at protokollen vil inneholde informasjon til foreldre, råd til trenere og klubbene, blant annet hvordan man skal organisere treningstidene og råd om transport.

– Mange foreldre er engstelige for coronavettreglene, og føler at det ikke er trygt. En del av jobben blir å informere foreldrene og sørge for god kommunikasjon mellom klubbledelsen og trenerne. Det kommer en pakke med viktige råd når det gjelder smittevernsregler, sier Hansen.

Publisert: 10.05.20 kl. 08:05

