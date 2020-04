FC KØBENHAVN-SJEF: Ståle Solbakken mener den norske modellen er veldig, veldig god. Foto: Bjørn S. Delebekk

Solbakken skeptisk til topp-turnering for barn: Advarer mot «Barcelona-sjuken»

Ståle Solbakken (52) er skeptisk til at norske barn sendes på prestisjeturneringer i utlandet. Han advarer mot «Barcelona-sjuken», men får klart svar fra Norsk Fotballakademi.

- Jeg kjenner ikke til hans erfaring med å reise med norske barn på slike cuper. Vi har vært i Mundialito og andre utenlandscuper i 12 år og vi opplever at det gir barna mye, noe de selv også har uttalt, sier Terje Lübeck.

Han driver Norsk Fotballakademi (NFA), som bevist bryter barneidrettsbestemmelsene som gjelder for klubber tilknyttet Norges Fotballforbund.

Blant annet sender han barn i 10- og 12-årsalderen til Mundialito cup i Portugal, der noen av verdens beste barnefotballspillere møtes.

AKADEMILEDER: Terje Lübeck driver Norsk Fotballakademi. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg ser ikke at det er helt galt, men jeg har alltid advart mot «Barcelona-sjuken». Hvis man allerede har spilt turneringer mot de største, så blir alt en nedtur etterpå, mener FC København-trener Ståle Solbakken.

Lübeck ser ting annerledes.

– Våre spillere ser hvor utrolig gode man kan være når man er 12 år. Det gir motivasjon til å trene enda mer. Vi så kamper med Real Madrid og Barcelona og trodde at våre skulle miste lysten, men mange av dem ble inspirert og trente enda mer, sier Lübeck.

Nylig valgte NFF å irettesette Lübeck for sine brudd av barneidrettsbestemmelsene, men ankeutvalget i NFF kom til at det ikke var grunnlag for reaksjonen. Han kan ikke ilegges straff for det han gjør i Norsk Fotballakademi, selv om han også er medlem av en vanlig klubb.

NFA bryter også bestemmelsen om at barn ikke skal konkurrere om plasseringer før de er elleve år gamle.

Ståle Solbakken mener den norske modellen er «veldig, veldig god».

– Hvis den utøves på riktig måte, med riktige trenere, ledere og voksne, så får alle gode nok utfordringer i hverdagen, enten man vil ha de sosialt godt eller man vil ha det utfordrende nok. Det kommer an på hvilke voksne som er involvert, og om de klarer å lese gamet, sier han.

FCK-treneren tror også et akademi kan være et godt sted, hvis det er fornuftige mennesker der. Men han frykter at det blir for alvorlig for tidlig, at barn blir «slitne» av å konkurrere allerede før seniorfotballen og at det blir for stort press når foreldre betaler for en plass på et akademi.

– Det handler om å se fornuften i det. Noen klarer å være profesjonell fra 11-12-årsalderen, men flesteparten har behov for å være enda mer barn og prøve litt forskjellig, sier Solbakken, som ikke tror «eliteturneringer» for barn har mye for seg.

– Jeg tror ikke det er avgjørende for at man blir en god fotballspiller, men det kan kanskje føre til at man stopper opp før. Man går kanskje glipp av et talent, eller en pølseselger. Norsk fotball trenger alle, påpeker han.

Terje Lübeck mener det er behovet for noe ved siden av klubbene.

– Foreldre sier til oss: «Hvis det ikke hadde vært for dere, så hadde sønnen min sluttet med fotball». I den lokale klubben er det noen barn som sparker i grusen og andre som plukker blomster. Veldig mange hos oss har ikke et godt nok tilbud i sin lokale klubb og er ute etter noe mer, mener Lübeck.

– Dessuten har en del sagt at de ville ha byttet tidligere fra sin lokale klubb til en toppklubb, hvis det ikke hadde vært for oss, tillegger han.

Landslagsmidtstopper Kristoffer Ajer mener han hadde stort utbytte av å være med på Norsk Fotballakademi. Spesielt i perioden oktober-april da tilbudet ellers var begrenset.

– Vi var med på én spisset turnering i Portugal rett før han ble elleve år. Jeg hadde ikke noen problem med det. Den var heller ikke en viktig del av fotballakademiet. Det viktige er kvaliteten på treningene, sier faren Jan Tore Ajer.

– Det er fint at noen utfordrer reglene. Noen klubber er flinke til å bruke retningslinjene som finnes, mens andre legger begrensninger som NFF ikke legger lenger, mener han.

NFFs Håkon Grøttland mener det finnes dyktige private aktører, som enkelte steder har vært et nyttig supplement.

– Men hovedårsaken til at vi har tatt store steg innenfor spillerutvikling de siste årene, og er den mest fremgangsrike nasjonen på aldersbestemte landslag, er at vi har flere bedre klubber enn noen gang, både i topp og bredde, mener Grøttland.

Publisert: 25.04.20 kl. 20:19

