AVSLAPPET? Han er nok ikke like avslappet som det kan se ut som her, på kontoret sitt – Jostein Grindhaug. Foto: Knut Espen Svegaarden

Hvordan Grindhaug kobler ut – jo, han går på pub ...

HAUGESUND (VG) Jostein Grindhaug (46) er en «tenker». Men FK Haugesunds trener har funnet et sted der han klarer å kople helt ut fotballtankene - av alle steder på en pub ...

Nå nettopp

Det er blitt til Grindhaugs fristed, et sted der han bare er «Jostein», ikke «fotballtreneren Jostein Grindhaug».

Puben Gutenberg ligger på Åkra, der Grindhaug kommer fra, 25 kilometer sør for Haugesund.

– Det er en pub som suger til seg folk, folk fra alle lag i samfunnet egentlig. Jeg pleier å gå dit en gang i uken, for å koble ut. Der er det sjelden snakk om fotball, bare helt unntaksvis. I stedet får jeg ta del i menneskers skjebner og historier. Det setter fotballen i perspektiv, sier Grindhaug der vi sitter på kontoret hans på Haugesund stadion og prater om fotball – og livet.

PUBEN: Her liker Jostein Grindhaug seg godt. Foto: Jostein Grindhaug

Denne uken har Jostein Grindhaug forberedt en cupfinale, noe som betyr enormt mye for hele Haugesund. Men samtidig har han hatt enda viktigere ting å tenke på: Jostein Grindhaug måtte i begravelse til et ungt menneske han kjente. Det er tøft og tungt. Og det får fotballtreneren – igjen – til å tenke gjennom livet sitt.

Han er, som sagt, en tenker.

– Hodet sliter med konsekvenser, sier Grindhaug – og smiler.

Og så er det logistikken. Jostein Grindhaug har tre barn i alderen 6–18 år, og alle driver med idrett, eldstemann med håndball og fotball, den mellomste med håndball, fotball, teater og sang, den minste med håndball og fotball ...

– Det er NM i logistikk. Jeg mangler bare sjåfør-luen ... Han må le. Men ting har endret seg. Før syntes Grindhaug dette var slitsomt, logistikk og hit-og-dit. Men nå er det dette, med ungene og deres aktiviteter som gir ham energi.

Han koser seg når han ser dem i aksjon.

Og som sportssjef skulle han få litt bedre tid til andre ting. Men så måtte han ta over som trener igjen da kompisen Eirik Horneland forsvant til Rosenborg.

– Inngangen på sesongen vår ble vanskelig – jeg måtte inn igjen. I tillegg hadde vi nesten et helt nytt lag, så kom det skader, og jeg var mer usikker enn noen gang. Og da det begynte å gå bra, så fikk vi dopingsaken med Wadji (han fikk 14 måneders utestengelse). Det var blytungt, det tok fra oss x-faktoren, mål-garantisten, på banen. Men ikke minst på det personlige planet, den menneskelige faktoren oppe i det hele. Han falt jo utenfor, fikk ikke trene eller være sammen med resten av laget. Sånt er tøft for alle involverte.

Det var helt forferdelig, kommer det fra Jostein Grindhaug.

Jostein Grindhaug Født: 20. februar 1973. Spillerkarriere: Djerv 1919 1990–94, FK Haugesund 1994–98, SK Nord 2000–01, FK Haugesund 2001–07. Trenerkarriere: FK Haugesund 2009–15 og 2019-? Var sportssjef i de årene han ikke var trener (2016–19).

FK Haugesund måtte begynne på nytt igjen. Det mener i hvert fall Grindhaug. Men klubben løftet seg igjen, var nær ved å komme seg inn i gruppespillet i Europa League, var vonde å slå i serien – og så ble det cupfinale.

Sist FK Haugesund var i cupfinalen var i 2007. Jostein Grindhaug var på slutten av sin karriere, og kontrakten hans (og mange andres) gikk ut uken før cupfinalen 11, november 2007.

– Jeg hadde slitt lenge, med magen, med helsen generelt, og jeg hadde knapt spilt kamper. Det smalt i magen i forsesongen, og det ble lite fotball. Jeg prøvde å komme tilbake, men jeg satt stort sett medisinert på sidelinjen, eller jobbet litt med marked i klubben. Målet var å få med meg cupfinalen.

– Jeg, en erfaren spiller, kunne sikkert fått meg en plass ytterst på reservebenken i finalen, for lang og tro tjeneste. Men det syntes jeg var feil. Jeg var rett og slett ikke kvalifisert for det, sier Jostein Grindhaug.

I stedet reiste han inn til Oslo, som en del av FK Haugesunds markedsavdeling, og hadde det mye moro, på Sara telt og på Rockefeller.

– Den gangen var vi et middelmådig Obos-lag, og Lillestrøm var for gode for oss. Men likevel – opplevelsen, det skapte en spire i hele Haugesund, og for FKH var cupfinalen i 2007 som manna fra himmelen. Og derfor mener jeg det var behov for noe av det samme, så årets cupfinale er svært viktig for en klubb som FK Haugesund, sier Grindhaug – som lover en jevnere kamp mot Viking enn det de ga LSK i 2007.

– Det blir en jevn kamp, der det handler om å få momentum, ha marginene med seg, gjøre seg fortjent til å vinne, sier Jostein Grindhaug.

Hvor lenge har han tenkt å være hovedtrener i klubben sin denne gangen?

– I hvert fall ut neste sesong, så får vi se om timingen er der videre, sier FKH-trener Jostein Grindhaug.

Publisert: 08.12.19 kl. 07:17

