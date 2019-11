VRIEN Å STOPPE: Brightons Martin Montoya tar i bruk alle midler for å stoppe Aston Villas John McGinn. Foto: Nick Potts / PA

Mannen som kan gi Lagerbäck mareritt

Det påstås at Ole Gunnar Solskjær følger denne mannen med falkeblikk. Det kan også Lars Lagerbäck komme til å måtte gjøre.

Nå nettopp

Mandag kveld er det Newcastle-forsvaret som skal prøve å stoppe John McGinn (25), men i slutten av mars kan han bli Norges verste hinder mot et eventuelt EM-sluttspill.

Aston Villa-stjernen er nemlig skotsk, og Norge-Skottland kan meget vel komme til å bli playoff-finalen i denne «divisjonen» av Nations League.

McGinn har storspilt den siste tiden og endte på syv mål i EM-kvalifiseringen. Også for Aston Villa har han imponert. Ifølge engelske aviser er han i Uniteds og Solskjærs søkelys.

– Manchester United? Han er på det nivået, ja, fastslo Aston Villa-manager Steve Bruce på pressekonferansen før helgen, gjengitt av Mirror.

les også Nådeløs United-dom fra Liverpool-profil: – Ikke i samme liga

– Han scoret to for Skottland her om dagen. Det betyr at han har gjort seks mål på tre kamper for dem.

Steve Bruce gjorde et varp da han kjøpte McGinn for snaut 25 mill. kroner fra Hibernian. Verdien i dag? Engelske media spekulerer i både 500 og 600 millioner kroner.

– Vi klarte å sikre oss ham foran nesen på Celtic. Jeg skjønner ikke hvordan vi klarte det. Bestefaren hans var jo styreformann der, fastslo Bruce på pressekonferansen.

– Han er en av mine beste signeringer noen gang. Jeg skulle gjerne hatt flere av dem!

les også Solskjær avslører raseri i garderoben: – Jeg kunne byttet ut alle sammen

Til tross for at han spiller sentral midtbane, er han nest mest scorende i Aston Villa så langt i 2019/20. Med tre mål har han bare ett mindre enn rekordsigneringen i sommer, Wesley (238 mill. kroner).

Skotten har absolutt tatt nivået i Premier League etter sommerens Aston Villa-opprykk. Han er god på veldig mye - og en konstant trussel med sine langskudd. Han nøler heller ikke med å fyre av hvis anledningen byr seg. Se bare her:

– Jeg visste at han ville være god, men dette har vært over alle forventninger, sier Aston Villa-sjef Bruce.

VG-tips: Uavgjort

* Aston Villa hadde en fin periode i oktober, og vi antar at manager Dean Smith stort sett er fornøyd med det laget hans har prestert så langt. Men før denne kampen har vertene blitt påført tre strake tap - blant annet et 1-2-nederlag fire minutter på overtid hjemme for Liverpool. Nå er det på tide å reise seg fra den nedturen.

* Det har vært uklart i noen dager, men mandag ble det opplyst at Tom Heaton (k), Matt Targett (f), Björn Engels (f) og Jack Grealish (mb) trolig blir klare for spill.

* Newcastle har sikret seg fire poeng mer på tabellen, og er trolig høyt oppe etter å ha innkassert syv poeng på tre siste kamper. Men tenk på at gjestene har tapt tre av fire siste borteoppgjør - alle mot sterke lag som Liverpool, Leicester og Chelsea.

* Bortelaget har tre definitive forfall i Jamaal Lascelles (f), Matt Ritchie (mb) og Matthew Longstaff (mb), men Ciaran Clark (f) forventes å bli klar.

* Vrien kamp å bedømme, men utgangspunktet vårt er et uavgjort-forslag til 3,25 i odds.

Publisert: 25.11.19 kl. 16:56

