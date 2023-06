NY LEICESTER-MANAGER: Enzo Maresca (til venstre)

Guardiolas assistent i Manchester City blir ny manager i Leicester

Enzo Maresca (43) er mannen som skal forsøke å ta Leicester tilbake opp i Premier League.

NTB

Det bekrefter Leicester i en pressemelding fredag kveld.

Som spiller spilte Maresca for klubber som Juventus, Fiorentina og Sevilla. I 2020 ble han ansatt som trener for Manchester Citys reservelag. Etter å ha vært hovedtrener for Parma i Italia i en kort periode uten suksess, kom han tilbake til City og var assistent under Pep Guardiola.

Etter å hjulpet City med å ta «The Treble», skal italieneren nå forsøke å ta Leicester tilbake opp i Premier League. Maresca har signert en kontrakt frem til 2026.

Leicester havnet på 18. plass sist sesong, med to poeng opp til trygg grunn, og rykket dermed ned til nivå to i England.