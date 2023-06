SEIER TIL ROSENBORG: Synne Skinnes Hansen var tomålsscorer da Rosenborg slo LSK Kvinner borte i tirsdagens toppkamp.

Vålerenga avga poeng mot Avaldsnes – Viktig RBK-seier

Den suverene serielederen Vålerenga greide bare 1-1 mot tabelljumbo Avaldsnes i Toppserien fotball. Rosenborg slo LSK Kvinner borte og tok innpå.

NTB

Rosenborg er nå bare åtte poeng bak Vålerenga, og med en kamp mindre spilt. Laget skaffet seg også fire poengs luke til tredjeplasserte LSK.

Vålerenga tok ledelsen på et selvmål etter et drøyt kvarter. Karina Sæviks avslutningsforsøk ble reddet av keeper Kelsey Daugherty, men returen gikk rett i en uheldig Susan Duah og spratt i eget mål.

Tabelljumboen lot seg ikke sette ut og gjorde en god prestasjon mot den suverene serielederen. I det 65. minutt kom et fortjent utligningsmål da Maria Hovmark nikket inn et innlegg fra Kristina Svandal.

Det holdt til et sterkt hjemmepoeng. Vålerenga avga poeng for tredje gang og står nå med 11 seirer og tre uavgjorte kamper.

Synne Skinnes Hansen sto for målene da Rosenborg vant borte mot LSK Kvinner i kampen om å være Vålerengas nærmeste utfordrer. I det 36. minutt kjempet hun ballen i mål ved lengste stolpe etter et flott raid av Anna Jøsendal, og i den første omgangens siste minutt chippet hun pent over keeper Cecilie Fiskerstrand etter å ha blitt spilt gjennom av samme Jøsendal.

LSK fikk en vei inn i kampen da RBK-keeper Rugile Rulyte var både klønete og uheldig på Katrine Jørgensens innlegg fra dødlinja. Via målvakten gikk ballen i mål, men noe utligningsmål kom aldri.

Røa slo Lyn i osloderbyet takket være Kristin Haugstads overtidsmål. Dermed klatret laget forbi regjerende seriemester Brann og inntok 4.-plassen.

Brann måtte nemlig nøye seg med 0-0 hjemme mot Stabæk i en kamp som fort kunne endt med tap. Aurora Mikalsen reddet et straffespark fra Justine Kielland i første omgang.

Arna-Bjørnar holdt Avaldsnes bak seg på tabellen ved å spille 1–1 mot Åsane.