Olaus Skarsem-dobbel var blant ingrediensene for at RBK slo HamKam 4–0 på Lerkendal søndag.

Rekdals RBK slo tilbake etter cupfadesen - knuste gamleklubben

TRONDHEIM (VG) (RBK-HamKam 4–0) Det var kampen Kjetil Rekdal og RBK måtte vinne. Mot HamKam løsnet det virkelig for det hardt kritiserte laget.

Etter uker med kritikk om lite offensiv fotball og dårlige resultater, banket RBK like greit fire bak HamKam-keeper Marcus Sandberg og slo hardt tilbake etter cuptapet mot Stjørdals-Blink.

– Det er ubeskrivelig å få to mål her foran publikum etter at det har stormet litt i det siste. Helt nydelig, sier tomålsscorer Olaus Skarsem til TV 2.

At det skulle løsne mot akkurat HamKam, var kanskje ikke så overraskende. HamKam er ligaens svakeste bortelag, med null poeng og 17 baklengsmål på fire kamper. HamKam-spiss Pål Alexander Kirkevold er ikke veldig imponert over trønderne tross stortapet.

– Det er pinlig å tape 0–4 i dag, for jeg synes ikke de er bra i det hele tatt. Du kan ikke si at de er friskmeldt, for å si det sånn, sier Kirkevold.

Men det som endte som en fest for Rosenborg, startet med begravelsesstemning.

Kjernen ga klar beskjed da kampen startet.

De som vanligvis synger høyest for RBK, valgte nå å sitte stille i de første 20 minuttene og 24 sekundene av kampen.

Etter 20 minutter av første omgang våknet RBK-fansen til liv med bluss og sang.

Sammen med banneret «en klubb uten plan, et styre uten handling» skulle supporterne markere at 2024 blir et nytt år med nye muligheter for Rosenborg.

Derfor var det HamKam-fansen som hørtes best i starten. Gjestenes fans hadde tatt med seg banneret «Lerkendal: Her spilles HamKam-fotball HamKam-fotballRBK har fått kritikk for å spille lite offensiv fotball. Kjetil Rekdal og hans assistent Geir Frigård var trene for HamKam før de ble hentet til RBK før 2022-sesongen. ».

Men til tross for manglende lyd fra hjemmefansen, fikk RBK starten de hadde håpet på. 17 minutter var spilt da ballen landet i beina på Olaus Skarsem som satte inn 1–0-ledelse foran særdeles glisne tribuner på Lerkendal.

Olaus Skarsem feirer sin første scoring for kvelden.

HamKam hadde sine sjanser, men en god André Hansen samt stolpen stoppet gjestene fra Hamar i den første omgangen.

Oscar Aga fikk sin første sjanse fra start i serien siden overgangen fra svensk fotball. Han var svært nære i den første omgangen.

I andre skulle det bli full uttelling for både han og Rosenborg.

Seks minutter inn i omgangen slo Carlo Holse et tidlig innlegg. Den tok Aga ned, ristet av seg forsvarer og plasserte ballen vakkert i det lengste hjørnet.

Fire minutter senere: Jayden Nelson fikk ballen på 16 meter og banket den i det lengste. Drømmestart på andre omgang for Rekdals menn.

Morten Bjørlo strekker armene i været for scoringen til Jayden Nelson

– Vi ser hva dette betyr for Nelson og Rosenborg. Det er akkurat dette de har savnet, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah i kanalens sending.

Der HamKam var fullt på høyde og kanskje hakket bedre i den første omgangen, hadde RBK full kontroll i den andre. 4–0 kom ved Olaus Skarsems andre for kvelden.

Protestene fra starten av kampen var bare et vagt minne. Nå jublet fans og spillere sammen for den offensive fotballen som har vært sårt savnet i trøndernes storstue.

– Det er altfor lene siden. Det er utrolig deilig å høre dem synge igjen og få tre poeng. Fantastisk, sier Skarsem.

Etter kun to seire på de første ni kampene, løsnet det virkelig for RBK. En tydelig lettet Kjetil Rekdal kunne juble etter å ha vært under et stort press de siste ukene.