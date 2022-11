NY RAPPORT: Arbeidere ved Lusail Stadion fotografert i desember 2019. Det var nettopp ved byggingen av denne arenaen flere av tilfellene i rapporten skjedde.

Ny Qatar-rapport: − Gjemte arbeidere ved å utløse brannalarm

En ny rapport fra en London-basert menneskerettighetsgruppe hevder at arbeidere i Qatar har blitt utsatt for fysiske overgrep fra sine arbeidsgiver.

Rapporten fra Equidem hevder også at arbeidere ble «gjemt bort» da det var FIFA-inspeksjoner av stadionene.

– Qatar, FIFA og deres partnere ligger an til å tjene milliarder fra fotball-VM, mens arbeiderne som har bygd stadionene har fått pengene sine stjålet og sine liv ødelagt, sier sjefen for Equidem, Mustafa Quadri, gjengitt av middleeasteye.net.

«Hvis vi klager, får vi sparken», heter rapporten fra Equidem, en organisasjon for menneskerettigheter og arbeidsrettigheter. De lister opp en rekke hendelser med diskriminering og utnyttelse av arbeiderne på byggeplasser for VM-stadioner i Qatar.

Rapporten siterer en mann fra Nepal som jobbet på Lusail stadion. 23-åringen sier at de ville rette sine klager til FIFA-delegater på inspeksjon.

For å hindre dette, utløste byggefirmaet en brannalarm som gikk før FIFA skulle komme på besøk, heter det i rapporten, gjengitt av Sportschau.de.

– Deretter samlet arbeiderne seg på utpekte områder, og vi ble kjørt bort i busser.

– Utløste brannalarm

Den nepalesiske mannen sa at mange arbeidere ønsket å gi uttrykk for bekymringene sine og ventet på at FIFA-folkene, sammen med representanter for myndigheter i Qatar, skulle komme til Lusail stadion på inspeksjon.

Han hevder at byggefirmaet utløste brannalarmen med vilje, og at det derfor ikke var arbeidere til stede da inspeksjonen kom. 23-åringen hevder at det ikke var noe engangstilfelle, men skjedde flere ganger. Etter hvert sluttet arbeiderne å reagere på brannalarmene.

Mannen sier at han jobbet for HBK, et selskap eid av broren til emiren av Qatar. Totalt blir 16 byggefirmaer omtalt i rapporten. middleeasteye.net har prøvd å få en kommentar fra HBK, men det har ikke lykkes.

En annen kenyansk arbeider sier til Equidem at de ble «regelmessig slått» for at arbeidet skulle gå raskere.

Quadri kaller det «tvangsarbeid», skriver Sportschau.de:

– Arbeiderne ble truet: Hvis de i det hele tatt klager på at de ikke har fått lønnen sin, vil de rapporter til myndighetene at du har rømt eller stjålet noe. Det er en klassisk situasjon med tvangsarbeid.

«Ledende i regionen»

– FIFA kan ikke lenger vende det blinde øyet til, men sette opp en kompensasjonsfond umiddelbart, sier han også, ifølge middleeasteye.net, som har hentet inn kommentar fra FIFA. En talsmann for det internasjonale fotballforbundet sier at VM-arbeidernes situasjon er viktig for dem.

En talsmann for Qatars myndigheter sier til den samme nettsiden at landet har fornyet sitt arbeidssystem de siste to tiårene og «er ledende i regionen når det gjelder arbeidsrettigheter».

Talsmannen ber også Equidem om å klage til «de riktige kanalene».

– 350 millioner dollar (cirka 3,5 milliarder kroner) har blitt utbetalt gjennom et forsikringsfond til arbeidere som dessverre har blitt skadet eller er døde på grunn av arbeidsrelaterte hendelser - eller til arbeidere som ikke har fått rettmessig lønn, sier talsmannen, som ikke er navngitt.

3700 inspeksjoner

Til nyhetsbyrået AP fremholder Qatars kommunikasjonskontor at det ble gjennomført 3.700 inspeksjoner sist måned og at de har trappet opp håndhevelsen av arbeidslover, noe som har ført til en nedgang antall brudd.

Equidem har fått følgende svar fra FIFA:

– Selv om slike problemer er vanskeligere å gjennomgå og rette opp når et prosjekt er fullført, vil vi oppfordre arbeidere til å stille alle åpne spørsmål de måtte ha via organisasjonskomiteens hotline eller FIFAs instans for klagemål om menneskerettigheter.

Organisasjonen Equidem har jevnlig intervjuet 60 arbeidere på de åtte stadionene som er bygd i Qatar til VM. De kommer fra Bangladesh, India, Kenya, Nepal og flere land. I alt har organisasjonen hatt kontakt med 982 arbeidere.