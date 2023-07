GRUNN TIL Å SMILE: Faith Kipyegon knuste verdensrekorden på en engelsk mil i Monaco fredag.

Fra fødsel til verdensrekorder: − Et stort forbilde for mange

Faith Kipyegon (29) har blitt olympisk mester og knust rekorder etter å ha blitt mamma. Nå hylles hun av sin norske konkurrent.

– Vi har ikke sett maken!

NRK-kommentator Jann Post trodde ikke det han så. På en engelsk mil en engelsk mil1,609 kilometer i Monaco fredag smadret Faith Kipyegon konkurrentene og senket den gamle verdensrekorden med nesten fem sekunder.

Legg på verdensrekorder på 5000 500014.05,20 og 1500 15003.49,11 meter denne sesongen, og Kipyegon er i ferd med å levere en av de mest oppsiktsvekkende sesongene noensinne.

– Det var vilt å se løpet hennes. Det er så fort at det er vanskelig å forstå, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til VG.

Norges beste langdistanseløper på kvinnesiden har personlig rekord på 4.26,23 på den engelske mila. 20 sekunder svakere enn rekorden kenyaneren satte fredag på 4.07,65.

– Hun setter verdensrekord i alle løp hun stiller i og det ser så enkelt ut. Hun er en fantastisk løper, sier Bjerkeli Grøvdal, som selv løper 5000 meter i London søndag ettermiddag.

Kipyegon har en lang løpekarriere bak seg. Med OL- og VM-gull på 1500 meter fra henholdsvis 2016 og 2017, bestemte kenyaneren seg i 2017 for å stanse karrieren for å få barn.

Info Faith Kipyegon Langdistanseløper fra Kenya Meritter: To OL-gull på 1500 meter (2016,2021), To VM-gull på 1500 meter (2017,2022), To VM-sølv 1500 meter (2015,2019) Verdensrekorder: 1500 meter (3,49,11), En engelsk mil (4,07,64), 5000 meter (14,05,20) Vis mer

I 2018 ble datteren Alyn født. I et intervju med nettstedet Team Kenya har Kipyegon åpenhjertig delt hvordan hun opplevde det å komme tilbake til friidrettsbanen etter å ha født et barn.

– Jeg tok et helt år fri fra løpingen. Fire måneder før fødsel og åtte måneder etter. Å komme tilbake var ikke lett. Kroppen din forandrer seg i løpet av graviditeten. Jeg gikk opp mye i vekt. Jeg var 45 kilo før, 53 kilo etter. Ting var ikke så lett som de var før. Jeg var sliten hele tiden. Men det betyr ikke at du ikke kan komme tilbake. Det betyr bare at det tar tid, har Kipyegon uttalt.

JUBEL: Faith Kipyegon feirer OL-gull på 1500 meter i Tokyo i 2021.

16 måneder etter fødselen vant Kipyegon sølv i VM i Doha. Senere har det blitt både OL-gull og VM-gull, før hun denne sesongen smadrer alle rekorder.

– I mitt hode var jeg mentalt forberedt. Etter å ha vært gjennom en fødsel vil jeg komme tilbake og være sterkere. For da vil jeg se babyen min løpe rundt og gi meg glede, har løpestjernen sagt.

Hennes norske konkurrent mener det er beundringsverdig det 29-åringen har fått til.

– Det er ekstra gøy at hun har blitt så god etter at hun ble mor. Det hun gjør tror jeg er med på å vise andre kvinnelige utøvere, og folkene rundt, at det er mulig å fortsette på toppnivå selv om man får familie. På den måten er hun et stort forbilde for mange, sier Bjerkeli Grøvdal.

Karoline Bjerkeli Grøvdal hyller Faith Kipyegon for sine løp. Her fra pressekonferanse før Bislett Games sammen med Hedda Hynne.

Kipyegon selv mener det handler om å balansere de to viktige tingene i livet for henne: Familien og løpingen.

– Du må være mentalt sterk. Du vet at du må være sterk fordi du har den lille. Du må balansere både det å være mor og karrieren, for hvis du lar den ene forfalle så blir også den andre påvirket.