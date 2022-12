Andrè Bergdølmo er ansatt i LSK-Kvinner.

Bergdølmo overtar som trener for LSK Kvinner

André Bergdølmo er ansatt som ny hovedtrener for toppserieklubben LSK Kvinner.

NTB

Den tidligere toppspilleren bekrefter selv kontraktssigneringen overfor NRK.

– Det å få tilbudet av LSK Kvinner synes jeg var stort. Det er en toppklubb med masse meritter som ønsker en liten «restart». At de viser meg den tilliten takker jeg for. Så jeg er en stolt mann i dag, sier Bergdølmo til kanalen.

Han kommer fra trenerjobb i aldersbestemte avdelinger i Sarpsborg 08.

Bergdølmo spilte for LSK i deler av spillerkarrieren. Nå vender han tilbake til Romerike, der han opprinnelig er fra.

51-åringen var proff i blant annet Rosenborg, Ajax, Borussia Dortmund og FC København i løpet av en innholdsrik spillerkarriere.

Bergdølmo spilte blant annet med egyptiske Mido og mer berømte Zlatan Ibrahimovic. Her forteller han om en noe opphetet episode mellom de to:

LSK Kvinner har slitt sportslig de siste sesongene etter en periode med stor suksess. Klubben ønsket å bli en del av Lillestrøm Sportsklubb, men sistnevntes medlemmer sa nylig et rungende nei til sammenslåing. 151 stemte imot, mens bare sju personer stemte for av de 158 stemmeberettigede under det ekstraordinære årsmøtet på Åråsen.

Som trener har André Bergdølmo tidligere vært blant annet assistent i Vålerenga.