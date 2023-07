GJENFORENING?: Cristiano Ronaldos klubb skal være interessert i David de Gea. De to spilte sammen i Manchester United i 2021 og 2022.

Medier: De Gea kan gjenforenes med Ronaldo

David de Geas kontrakt med Manchester United gikk ut 30. juni og 32-åringen kan hentes gratis til en ny klubb. Den saudiarabiske klubben Al-Nassr skal være interessert.

Det skriver blant andre de britiske avisene The Sun og Mirror.

Ifølge avisene skal Al-Nassr være villige til å tilby spanjolen en kontrakt med en lønn på over 3,4 millioner kroner i uken.

De Gea har hatt en langt høyere lønn i United, og Erik ten Hag skal ha vært lite lysten på å gi keeperen en fornyet kontrakt med like høy lønn.

Mirror skriver at Manchester United-sjefen ikke ønsket å tilby mer enn 2,7 millioner kroner i uken.

Cristiano Ronaldo gikk til Al-Nassr i januar 2023 etter at kontrakten med United ble terminert i november 2022. Om ikke en ny avtale med De Gea faller på plass er det sannsynlig at de to stjernene blir lagkamerater igjen.