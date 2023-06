FORTVILER: Johan Hove hadde en stor mulighet i 2. omgang, men ballen ville ikke i mål.

Fryktelig start for Norge i U21-EM: − Fælt

CLUJ, ROMANIA (VG) (Norge U21 – Sveits U21 1–2) Norge ledet, men det endte med en krisestart i den første EM-kampen. Nå blir det vanskelig for Norge i mesterskapet.

– Vi må ville det mest. Det er en kamp mellom to jevne lag, var landslagstrener Leif Gunnar Smeruds beskjed til spillerne i pausen av den VGTV-sendte EM-kampen.

Men bare ti minutter ut i 2. omgang var det Sveits som ville mest. Kastriot Imeri vendte opp og satte ballen i hjørnet forbi Norges keeper Mads Hedenstad.

VGs ekspertkommentator Kjetil Rekdal brøt ut i norsk fortvilelse.

– Fælt altså. Vi må ikke rygge, vi må støte ut, sa Kjetil Rekdal under VGTVs sending.

MÅL: Kastriot Imeri scoret mål nummer to for Sveits.

– Det er surt å ligge under 1–2 her, sa Rekdal i 2. omgang.

Mot slutten av kampen oppsummerte Rekdal med at han syns Norge var best i 2. omgang. Men poeng klarte ikke de norske spillerne å levere på banen i Cluj i Romania.

Johan Hove fikk en god mulighet til å utligne etter 64 minutter, men treffet på ballen var ikke superbra, og avslutningen gikk rett på keeper Amir Saipi.

Frankrike og Italia er de to andre nasjonene i Norges gruppe. De møtes senere torsdag kveld. Med tap mot Sveits har Norge gitt seg et fryktelig utgangspunkt i en gruppe med særdeles sterke fotballnasjoner.

De to beste lagene i gruppen går til kvartfinale. Nå blir det tøft for Norge.

Norge kom godt i gang med kampen og allerede etter ni minutter hadde kaptein Erik Botheim en god mulighet, men headingen var for svak. Men så etter 18 minutter satt den for Norge. Emil Konradsen Ceide dro vekk et par rumenske spillere før han satte ballen i det lengste hjørnet med høyrefoten. Ceide spiller til daglig i italiensk serie A for Sassuolo Calcia.

Like etter hadde Sebastian Sebulonsen en kjempemulighet etter corner, men litt for upresist.

Men etter 35 min mistet Christos Zafeiris ballen og Norge ble straffet knallhardt. Dan Ndoye dro vekk det som var av norske forsvarsspillere og satte ballen i mål.

– Vi gir vekk litt dumme overganger imot, sier Leif Gunnar Smerud til VG i pausen.

REDUSERING: Dan Ndoye scoret for Sveits i 1. omgang. Her foran Norges Henrik Heggheim.

Oscar Bobb gjorde rumenerne svimle og øre med enorme dribleserier. Han fortsatte med lekker ballkontroll og ditto ballbehandling etter pause og skapte mye av det Norge leverte.

Etter 73 minutter hadde Konradsen Ceide en mulighet til å bli tomålsscorer, men avslutningen gikk utenfor.

TRENER: Norges landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

Norge spiller sine gruppekamper i byen Cluj, 50 mil nord for hovedstaden Bucuresti. Ikke så langt fra grensen til Ukraina og Ungarn. Der er det meldt temperaturer mellom 23 og 28 grader de neste dagene.