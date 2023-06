Antony svarer på overgrepsanklagene: − Har lidd i stillhet

Manchester Uniteds lynving ble beskyldt for overgrep. Nå tar han til orde for den vanskelige tiden.

«Til venner, fans og følgere. For dere, etter å ha gitt min uttalelse på politistasjonen der etterforskningen som involverer meg blir utført, ønsker jeg å snakke offentlig for første gang siden jeg ble falskt anklaget for overgrep», skriver Antony på Instagram.

Det er den brasilianske stjernens ekskjæreste, Gabriela Cavallin, som for tre uker siden saksøkte 23-åringen for overgrep.

Til kanalen Record TV fortalte hun om vold i hjemmet, trusler og kroppslig skade, skrev den spanske avisen Marca for en uke siden.

Hun har også fortalt at hun trengte en operasjon med mer enn 40 sting i brystet for å korrigere en forskjøvet brystprotese. Cavallin fortalte at skaden skjedde da Antony angivelig skal ha kastet seg på henne i sengen.

Antony benekter anklagene og hevder sin uskyld i Instagram-innlegget.

UT PÅ BÅRE: Antony måtte av banen med skade i nest siste serierunde denne sesongen.

«I løpet av alle disse dagene har jeg og familien min lidd i stillhet. Til tross for at jeg ble født og oppvokst i et svært trengende samfunn, har jeg aldri vært gjennom en lignende situasjon, der en falsk overgrepsanklage resulterte i en foreløpig og urettferdig offentlig dom», fortsetter Antony på Instagram.

Videre skriver Antony at han ser frem til å bli frikjent.

«Takk for de utallige støttende meldingene jeg har mottatt i denne svært vanskelige tiden», avslutter han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post