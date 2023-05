IMPONERTE: 16 år gamle Sverre Nypan, her underveis mot Bodø/Glimt på Aspmyra lørdag kveld.

Rekord-Sverre (16) ber folk ikke ta av

BODØ (VG) Han ble ikke bare sesongens første RBK-spiss som scoret. Sverre Nypan (16) ble også historisk mot Bodø/Glimt lørdag kveld.

– Han er 16 år, det er sjukt bare det. Men han er en voksen spiller. Frekk, sterk, det er utrolig artig å se på, sier Per Ciljan Skjelbred om sin 19 år yngre lagkompis.

For selv om Bodø/Glimt vant, befester sin posisjon øverst på tabellen, var det 16 år gamle Nypan som var ett av de store samtaleemnene etter kampen.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal overrasket ved å gi Nypan tillit fra start.

16-åringen svarte med å score og utligne til 1–1 i det 12. minutt. Nypan skrev seg dermed inn i historiebøkene som den yngste RBK-målscoreren i seriespill.

– Jeg setter stor pris på at de tør å sette en 16-åring på topp. Det er det ikke mange trenere som gjør. Det sier litt om Geir (Frigård) og (Kjetil) Rekdal, sier Nypan og fortsetter:

– Det var bare en «tap in». Folk må ikke ta helt av, men det er morsomt å score.

Info Nypans rekord: Sverre Nypan er bare 16 år og 146 dager gammel og scoret mot Bodø/Glimt lørdag. Den gamle klubbrekorden skal ha tilhørt Thor Lindvaag som var 16 år og 259 dager da han scoret mot Østsiden på nivå to i 1964. Vis mer

HER BLIR HAN HISTORISK: Sverre Nypan bredsider inn 1–1-scoringen mot Bodø/Glimt lørdag kveld.

Stortalentet vartet senere opp med noen lekre detaljer i et godt angrep som burde endt i scoring, og han skulle hatt en målgivende til spissmakker Isak Thorvaldsson litt senere. Islendingen misset imidlertid på begge mulighetene.

– Han er et stort lyspunkt. For et talent vi har. Han gjør en skikkelig innsats. Det er bare å ta av seg hatten. En spiller vi kommer til å nyte godt av, sier Erlend Dahl Reitan.

Nypan – med Rosenborg-kontrakt ut 2025 – har stort sett spilt i en midtbanerolle i klubben. Likevel ble han valgt som spiss til lørdagens storkamp.

Kjetil Rekdal forteller til VG at han liker typen. Han har bra løpskraft, tempo, kan drible folk, og har god spilleforståelse, mener RBK-treneren.

Om rekorden sier Rekdal:

– Det er hyggelig for ham og hyggelig for oss. Så håper jeg det ikke ble med det ene målet, men at det kommer flere.

I seks strake serierunder har Rekdal måttet svare på hvorfor trønderne knapt har skapt sjanser. I tillegg har spissene jevnt over slitt med å score mål.

Lørdag var Kristall Ingason henvist til benken. Det samme var Agon Sadiku. Oscar Aga var ikke i troppen. Trioen er alle spissalternativer i Rosenborg.

Det var Isak Thorvaldsson som var Sverre Nypans makker mot Bodø/Glimt.

Islendingen hadde ikke sin beste dag på jobb og svidde av to store målsjanser. Begge på stillingen 1–1.

– Du blir lei deg, frustrert over at de ikke får ballen over streken. Å få større sjanser er vanskelig, sier Rekdal da VG spør hva han tenkte etter Thorvaldssons sjansesløseri.

Rekdal er sikker på at trønderne hadde tatt med seg minst ett poeng dersom Rosenborg hadde gått opp i 2–1-ledelse.

– Han gjør det i hvert fall ikke med vilje.

– Men er det godt nok?

– Nei, det er det ikke. Men andre har også brent større sjanser enn det der, sier Rekdal.

– Men hva sier du til ham?

– «Neste gang blir det bedre». Det er ikke annet å si.

16. mai venter nye muligheter for Rosenborg og lagets spisser. Da kommer Haugesund på besøk på Lerkendal.

