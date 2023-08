Kommentar

Haaland kan bli sin egen fiende

Erling Braut Haaland har ikke hatt all verdens pre season, men nå begynner alvoret i Premier League.

Erling Braut Haaland skal prøve å «hoppe etter Haaland». Det kan fort gjøre andresesongen i Manchester City litt stri.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Dersom nordmannen hadde scoret et tyvetalls mål for de lyseblå i debutsesongen, hadde det blitt sett på som en suksess. Men hvordan vil det bli mottatt, for eksempel i den kyniske engelske pressen, om han ender rundt 20-tallet i sesongen som kommer?

Blir fremstillingen av Haaland da fortsatt en gladhistorie om en superspiss, eller vil han bli konfrontert med nedadgående piler og hakket mer normale stats?

Kort sagt: Hvor mye ekstra press utløses av lista Erling Braut Haaland har lagt for seg selv?

Nå har vi sett en småslapp sesongoppkjøring og en mislykket Community Shield-kamp sett med Haaland-øyne, som endte med at Arsenal beseiret Manchester City på straffer.

Heller ikke i fjor ble generalprøven noen suksess, men da Premier League startet var det Haaland-mania for alle pengene. Resten er en helt drøy fotballhistorie.

Nå er spørsmålet hvordan de neste kapitlene blir.

Sesong nummer to i England kan fort bli annerledes for Haaland, dersom det ikke starter med et smell også denne gangen.

I engelske tabloider er det som kjent himmel eller helvete, og det kan relativt raskt oppstå en situasjon der Haaland får kritikk om tallene skulle bli noe mindre umenneskelige, uansett hvor urettferdig det måtte være.

I uke etter uke kommer han til å bli sammenlignet med «klype seg i armen-stats». Det er ingen enkel øvelse å gjenskape noe som endte med følgende skryteliste:

The Treble. Toppscorertittel i Premier League med 36 scoringer. Årets spiller. 52 mål på 53 kamper.

Absolutt alt gikk Erling Braut Haalands vei på klubblaget i supersesongen han har bak seg. Den internasjonale stjernestatusen har gjort ham til en av fotballens mest attraktive merkevarer.

Én ting er å oppnå suksess, noe annet er å opprettholde så ekstreme tall over lang tid. Derfor er presset på Haaland mye større inn i sesong to på Etihad enn det var da han kom til Manchester fra Borussia Dortmund.

Om vi bare legger erfaringene fra det han har gjort i tidligere klubber til grunn sammen med tallene fra forrige sesong, er det lite å uroe seg for. Erling Braut Haaland har levert ville tall uansett arbeidsgiver, utløst av en sult og en kraft som viser seg umulig å stoppe. Med så presise servitører som Manchester City har, ligger det meste til rette for at scoringsfesten fortsetter.

Like fullt er det farlig å ta noe for gitt. Perioder med måltørke og motgang vil få en annen oppmerksomhet nå enn før stjernestatusen til de grader tok av. Også denne sesongen er Manchester City naturlige favoritter i Premier League, og de har styrke til å gjenskape suksess utenfor England.

Men noen spillere er borte, Arsenal har styrket laget og etter en trippeltriumf er City laget alle skal slå. Det er slett ikke gitt at verken Haaland eller klubbene bare surfer videre.

Fredag får vi første svar på hvordan nordmannen takler «den vanskelige andresesongen» ...

