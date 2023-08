ANSETTES: Kjetil Siem blir ny styreleder i Vålerenga Fotball AS:

Vålerenga ansetter ny styreleder

Kjetil Siem (62) er tilbake i Vålerenga og blir ny styreleder i Vålerenga Fotball AS.

Det opplyser Vålerenga på sin hjemmeside.

Ansettelsen er en konsekvens av Kjetil Siems investering i Vålerenga. 62-åringen engasjeres som ansvarlig for oppfølgingen av egen investering og er valgt til ny styreleder, skriver klubben.

I tillegg til å tidligere ha vært generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF) og administrerende direktør i Norsk Toppfotball AS, var Siem daglig leder i Vålerenga Fotball AS fra 2001 til 2005.

«Fotballmessig er dette å komme hjem. Jeg har kun gode minner fra sist, men tror ikke på en enkel blåkopi. Det blir naivt. Fotballen er både på og utenfor banen i konstant utvikling og under enormt press fra alle kanter. Men det store engasjementet i Vålerenga er av meget høy verdi, og det må ut i positiv energi for alle. Ikke minst laget og spillerne», sier Siem til hjemmesiden.

«Alt handler om at vi alle bidrar på alle fronter utelukkende for at laget vinner fotballkamper, og det klarer vi kun sammen», fortsetter han.

Siem gjør retur til klubben i en tid hvor Vålerenga sliter sportslig. Per dags dato ligger hovedstadsklubben på direkte nedrykksplass, og har kun tatt tre seiere på 15 kamper.

«Kunsten i Vålerenga er å tåle mye smerte over tid. Det er bare å se på tabellen i dag. Men klarer vi både å holde ut og holde sammen så kommer også mye og enda mer glede. Vålerenga er uten tvil den kuleste klubben i Norge. Det kan ingen ta fra oss», mener Siem.