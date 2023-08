JUBELBRØL: Lars-Jørgen Salvesen feiret intenst etter å ha satt Vikings andre scoring mot Lillestrøm.

Gigantisk keepertabbe da Viking forlenget utrolig seiersrekke: − Et idiotisk valg

(Lillestrøm - Viking 1–3) To perlemål og en kjempetabbe fra Mads Hedenstad Christiansen sørget for at Viking er à poeng med Bodø/Glimt etter sin niende strake seier i Eliteserien.

Bare målforskjellen skiller Bodø/Glimts forsprang ned til Viking på topp i Eliteserien, som begge står med 41 poeng etter 18 kamper.

Seieren mot Lillestrøm kom etter en flott scoring fra Zlatko Tripic’ erstatter, et drømmetreff fra Markus Solbakken og en kjempetabbe fra Lillestrøm-keeper Hedenstad Christiansen.

Formspilleren Solbakken, som er koblet til italiensk fotball og som scoret i sin andre kamp på rad, var i ekstase etter Vikings femte strake borteseier.

– Det er helt fantastisk. Jeg vet ikke ... jeg har ikke helt ord nå. Vi kjemper og gjør alt vi kan her i dag. Jeg er så stolt over hele gjengen og ikke minst gjengen fra Stavanger som kommer og støtter oss nok en gang, sier Solbakken til TV 2 etter kampslutt.

NIENDE STRAKE: Markus Solbakken omfavner lagkamerat Gianni Stensness etter Vikings niende strake eier i Eliteserien.

Midtveis i andre omgang kunne Lars-Jørgen Salvesen nærmest gå ballen i mål og legge på til 2–0 for gjestene.

– Hva keeperen til LSK prøver på kommer vi nok aldri til å få svaret på. Rett og slett et idiotisk valg og en elendig utførelse av det idiotiske valget, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter at Salvesen hadde utnyttet kjempetabben til Hedenstad Christiansen.

Keeperen ble presset i 16-meteren etter å ha mottatt ballen fra egen forsvarer. I stedet for å klarere forsøkte sisteskansen å spille tilbake igjen til Philip Slørdahl. Den pasningen snappet Viking-spissen opp, som kunne vandre med ballen i mål til 2–0 og feire foran bortesupporterne.

Før det hadde Nicholas D’Agostino sendt gjestene i ledelsen med en lekker scoring i nærmeste hjørne. Australieren erstattet Vikings toppscorer Zlatko Tripic fra start, som måtte sone karantene etter sitt fjerde gule kort for sesongen mot Bodø/Glimt i forrige serierunde.

Med syv minutter igjen av ordinær spilletid fant D’Agostino Markus Solbakken utenfor 16-meteren, som gjorde resten på egen hånd. Midtbanespilleren skar inn fra venstre og dunket ballen i nettaket.

Thomas Lehne Olsen sørget for et trøstemål for Lillestrøm på overtid, men det endte 3–1 til Viking som kan ta sin tiende strake seier mot Stabæk i neste serierunde.

