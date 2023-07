SEIERSHERRER: Tromsø jubler etter 1–0-målet til Jakob Napoleon Romsaas.

TIL rystet Bodø/Glimt og blåser liv i gullstriden: − Ikke et blaff

(Bodø/Glimt – Tromsø 0–2) En svært sjelden Glimt-smell gjør at det virkelig tetter seg til i toppen av Eliteserien. Nå er Tromsø for alvor et lag å regne med.

Anført av 19-åringen Jakob Napoleon Romsaas påførte «Gutan» erkerivalen Bodø/Glimt det som kun er deres fjerde hjemmetap siden starten av 2019-sesongen.

Romsaas ble feiret med napolenskake etter å ha scoret to mål i 3–1-seieren mot Brann sist. Mot Glimt var det 19-åringen som satte inn kampens første mål da serielederne ble rystet på hjemmebane.

Etter pause gikk det nok en gang sjokkbølger gjennom Bodø da Niklas Vesterlund kom seg rundt på høyresiden og serverte Yaw Paintsil, som økte til 2–0 for gjestene.

– Det er så jævlig deilig. Dette fortjente vi, sier Paintsil til TV 2.

RIVALISERING: Det tente til da Kent-Are Antonsen gikk hardt i ryggen på Albert Grønbæk. Dansken havnet i brytekamp med Ruben Yttergård Jenssen.

På tribunen rullet Bodø/Glimt-fansen opp et banner hvor det sto «vi kan kjøpe hele Tromsø om vi vil».

– Det er et kompliment. Kanskje de burde gjøre det, gliser Paintsil etter seieren.

Tallene viser at Tromsø nå ser ut til å ha blitt et stabilt topplag. På de siste 30 kampene i Eliteserien har de plukket 58 poeng. Kun Molde (71 poeng) og Bodø/Glimt (67 poeng) har tatt flere poeng i samme periode.

– Det er en utrolig triumf for Tromsø og et bevis på at de ikke bare er et blaff. De er «the real deal» denne sesongen, sier TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller etter «slaget om Nord-Norge».

Info Siste 30 kamper Molde: 71 poeng

Glimt: 67 poeng

TIL: 58 poeng

RBK: 47 poeng

S08: 46 poeng

LSK: 45 poeng Kilde: Nifs.no Vis mer

Etter at formlaget Viking påførte Brann sitt første hjemmetap på 609 dager, er det for alvor liv i gullkampen.

Laget fra Stavanger er kun seks poeng bak Bodø/Glimt før de får besøk av serielederne neste helg. Ettersom Viking har én kamp til gode, kan de komme à jour om de slår Glimt og den påfølgende bortekampen mot Lillestrøm, hvor Bodø/Glimt har spillefri på grunn av Conference League-kvaliken.

Tromsø følger hakk i hæl og er kun to poeng bak Viking. Også TIL har én kamp mindre spilt enn Glimt.

Bodø/Glimt forsøkte desperat å kjempe seg tilbake i kampen, slik de har gjort gjentatte ganger på Aspmyra denne sesongen.

Vertene skapte imidlertid oppsiktsvekkende lite. Tromsø forsvarte seg godt og var også giftige i angrep.

– De har ballen nesten hele tiden, men vi kontrer. Og vi er ganske gode på det, sier Romsaas til TV 2.

– Er det på tide å snakke om medalje nå?

– Nei! Ikke spør meg om det, svarer 19-åringen.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen byttet fire spillere samtidig i kampens 82. minutt. Da kom blant andre Lasse Nordås, som er Tromsø-spiller fra 1. august, inn som en av de fire.

Den siste uken har det vært ordkrig mellom Tromsø-trener Gaute Helstrup og Bodø/Glimts sport manager Håvard Sakariassen.

