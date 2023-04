FRUSTRERT: På stillingen 2–2 mente Brann-trener Olli Harder svært lite om prestasjonen til eget lag.

Brann snudde til seier mot Åsane: − Noen ord jeg ikke kan si på TV

(Brann – Åsane 3–2) Brann lå under to ganger mot Åsane, men endte til slutt opp med seier. I pausen var Brann-treneren særdeles lite fornøyd.

Regjerende seriemester Brann tok imot nyopprykkede Åsane til lokaloppgjør, men Åsane viste at de ikke er noen kasteball. De ledet både 1–0 og 2–1 mot rødtrøyene, men det endte likevel med null poeng til gjestene.

Marthine Østenstad sørget for 3–2 etter en corner kvarteret før slutt, og dermed har to Brann full pott etter de to første kampene.

Men prestasjonen, i hvert fall i førsteomgang, var ikke Brann-trener Olli Harder tilfreds med.

– Dette er ikke et presentasjonsnivå nært av det som skal representere Brann. Du kan tenke deg noen ord som jeg ikke kan si på TV, sa Brann-trener Harder til TV 2 på stillingen 2–2.

Info Toppserien – lørdag Arna-Bjørnar – Rosenborg 0–1

Avaldsnes – Lyn 2–1

Brann – Åsane 3–2

Røa – Vålerenga 3–3

Stabæk – LSK Kvinner (kampstart 16.45) Vis mer

Serietreeren fra i fjor – Rosenborg – står også med seks poeng. Men det var på hengende håret. Rosenborg stanget og stanget borte mot Arna-Bjørnar, men uten hell frem til det gjenstod ett minutt av kampen.

Emilie Nautnes sendte trønderne i ledelsen og sikret tre poeng – og scoringen betyr også at Rosenborg topper tabellen.

SLET: Rosenborg stanget og stanget. Omsider scoret trønderne like før overtid mot Arna-Bjørnar lørdag. Her jubler Arna-Bjørnar-keeper Hanne Larsen.

Vålerenga ledet hele tre ganger i bortekampen mot Røa, men hjemmelaget utlignet tre ganger – sist ved Tuva Lotte Leschbrandt Espås.

Det endte 3–3, som er et kjemperesultat for Røa. Laget endte opp med null seire på 18 kamper i grunnspillet i Toppserien, mens Vålerenga endte som nummer to i sluttspillet – kun slått av Brann.

Det ble en opptur for John Arne Riise og Avaldsnes, som fikk sine første poeng for sesongen. De vant 2–1 hjemme mot Lyn etter to scoringer av Maria Hovmark.

