FAN-FAVORITT: Barcelona- og Spania-spiller Gavi har visst nok taket på de unge supporterne og kvinnene.

Spanias nye stjerne måtte skvære opp med rival: − Veldig populær blant kvinnene

MALAGA (VG) Barcelona-kometen Gavi (18) trekkes frem som juvelen når Spania skal bygge et nytt storlag. Tidligere denne uken måtte han skvære opp med Real Madrid-rivalen Dani Ceballos (26).

Spania vant EM 2008, VM 2010 og EM 2012 med store profiler som Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi, Andres Iniesta og David Villa for å nevne noen.

Dagens Spania er langt fra like stjernespekket og flere av de siste mesterskapene har vært skuffende.

– De hadde mer profiler og enda flere spillere topp, topp i Europa da. Da var de i egen klasse. De lå alene på tronen på mange måter, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

– De er ikke helt der nå, men de har vel ett tap på hjemmebane de siste 67 kvalikkampene, så de har ikke mistet det helt.

Info Ett tap på 73 hjemmekamper Spanias hjemmestatistikk er enda villere enn Solbakken sier. Spanjolene har tapt én gang på 73 hjemmekamper i EM- og VM-kval (mot Hellas i 2003). På de 73 kampene: 65 seirer, 7 uavgjort og ett tap Vis mer

Lørdag kl. 20.45 åpner Norge kvaliken til EM i 2024 mot Spania i Malaga. Sist spanjolene ikke vant en hjemmekamp i kvaliksammenheng, var mot Hellas i 2003.

Journalisten Miguel Angel Lara har jobbet i storavisen Marca i nesten 30 år og fulgt spansk fotball tett. Han tror midtbanespilleren Gavi er i ferd med å bli den nye yndlingen i stornasjonen.

– For meg er det Rodri den viktigste spilleren. Pedri PedriBarcelona-spiller, men skadet til kampen mot Norge. er også en stjerne. Men Gavi er den fremtidig stjernen. Han er en god spiller i dag, og han kommer til å bli veldig stor. Spania bygger om laget nå, sier Lara til VG.

– Gavi er veldig populær i Spania, han er veldig populær blant kvinner.

– Hvorfor?

– Jeg vet ikke, men de liker ham veldig godt. Også de unge liker ham. Han prater ikke så mye og er rolig, men han har mange beundrere, særlig blant kvinnene, svarer Lara og ler.

Denne videoen viser kanskje poenget hans ...:

Viaplay-ekspert Petter Veland mener det aldri er en spansk samling uten bråk, og peker på klinsj mellom Real Madrids Dani Ceballos og Barcelonas Gavi.

– Ceballos lugget Gavi i cupkampen 2. mars, og da de møttes på nytt søndag tok Gavi igjen i en duell omtrent 40 meter unna ballen.

– Det er ikke landskamper i Spania uten intriger og krangling, flirer Veland

Spanias nye trener, Luis de la Fuente, var åpen om at han kalte inn Ceballos og Gavi til en prat tidlig i samlingen denne uken.

– Jeg vil ikke snakke om innholdet i samtalen, men det er ingen konflikt, tvert imot. Det som skjedde, er glemt. Nå vil de ofre livet for hverandre. Jeg er stolt fordi de har visst stor profesjonalitet, sier Luis de la Fuente.

KRANGLET: Dani Ceballos og Gavi i møtet mellom Real Madrid og Barcelona 19. mars.

Fra Spanias fiasko i Qatar-VM før jul (ut i åttedelsfinalen mot Marokko), er kun 12 spillere med i hans første landslagstropp.

– Forgjengeren Luis Enrique gjorde en fotballrevolusjon sist, og nå gjør la Fuente en ny. Vi har gode spillere, men jeg tror det er 4–6 land som er bedre enn Spania nå, sier Miguel Ángel Díaz, rutinert journalist i Cope.

I motsetning til Marca-journalist Lara, tror Diaz at Gavi stiller bak Rodri, Mikel Merino og Ceballos i rekken over Luis de la Fuente. viktigste spillere.

Info Antatt spansk lag: Sportsavisen AS tror Spania stiller slik mot Norge: Kepa Arrizabalaga – Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Nacho Fernandez, José Luis Gayà – Mikel Merino, Rodri – Iago Aspas, Dani Ceballos, Gavi – Álvaro Morata. Vis mer

– Han var den viktigste spilleren for den forrige landslagssjefen Luis Enrique. Han er en veldig god spiller, men for ung. Vi vet ikke om han vil starte for la Fuente, sier Diaz.

På pressekonferansen fredag så la Fuente mange muligheter for Gavi.

– Han er en allrounder, som kan spille på mange steder. Han kan bekle rollene som indreløper og bak spissen, men også spille på venstresiden.