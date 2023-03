NYTT: Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, er spent før innføringen av VAR i Eliteserien fotball.

Ber om tålmodighet før VAR-innføring: − En bratt læringskurve

Dommersjef Terje Hauge regner med en innkjøringsperiode på ti serierunder for VAR i Eliteserien fotball. Han håper på 98 prosent riktige avgjørelser.

Andre påskedag starter toppfotballen for gutta med åtte kamper. For første gang i norsk klubbsammenheng overvåkes det hele av et VAR-dommermannskap i et studio i Oslo.

Senteret består av åtte VAR-stasjoner og en «supervisor»-pult. De norske videodommerne skal jobbe i senteret de neste seks årene.

– Jeg håper vi fortsetter som før med like stort engasjement på banen og tribunen. Det skal være plass for et stort engasjement. Dommerne skal være dommere som før og ta avgjørelser. De skal ikke lene seg tilbake og vente på VAR-avgjørelser, men VAR skal være et verktøy som plukker opp kampavgjørende situasjoner som straffespark og røde kort og kvalitetssikre at alle mål kan godkjennes, sier Hauge til NTB.

– Jeg håper vi får en mer rettferdig fotball. Vi hadde kanskje 92 prosent riktige avgjørelser tidligere. Fremover kan det bli 95-96-97 og kanskje 98 prosent.

– Det tar alltid litt tid å sette opp et lag. Så alle må være forberedt på at det kan ta litt tid de ti første serierundene. Så hvis alle gir oss litt tålmodighet i starten, så skal vi ha en bratt læringskurve de første ti rundene, sier Hauge.

Hauge anslår at omgangene i snitt blir fra to til fem minutter lenger med innføringen av VAR.

