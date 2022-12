Kommentar

Dette høres ut som lyden av en finale

LUSAIL (VG) (Nederland – Argentina 2–2 eeo., 5–6 etter straffer) Alle spillerne løp bort til mannen som satte inn den avgjørende straffen. Bortsett fra én mann.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Han tok sin egen vei.

Lionel Messi spurtet isteden bort til den andre siden av banen. Der lå Emi Martinez, utslått av glede, keeperen som reddet Argentinas semifinaleplass, som reddet Messis gulldrøm, som kanskje reddet Lionel Messis videre landslagskarriere.

Ingen vet om nummer 10 er med lenger når VM er slutt for Argentina, og så veldig langt unna var det ikke denne kvelden.

Men argentinerne kan synge videre på sin «Vamos, vamos Argentina» og dette høres ut som lyden av en VM-finale. I semifinalen venter seige Kroatia, de skal få høre at det ikke er så mange som kan synge som argentinske supportere.

FULL KONTROLL: Lionel Messi har sendt Argentina i føringen i straffekonkurransen.

For dette kunne vært Buenos Aires, men det er rett nord for Doha, det er lyd og bilder av Messi og Maradona og en stadion som rister av lettelse, glede og galskap mens spillerne danser foran de elleville supporterne.

Det var noen små oransje klynger her og der, men nesten 90.000 tilskuere kledde stadionet i argentinske farger og festen startet for alvor en time og et kvarter før kampstart. Da tapte Brasil for Kroatia, adios til fienden, lite gleder argentinere mer enn at naboen taper og det var journalister som hoppet av glede på pressetribunen.

VM mistet en drømmesemifinale, det ville vært en av tidenes største, men Argentina slipper det som i utgangspunktet var en marerittmotstander.

Men for et drama det ble, igjen, det som lenge så ut som en kontrollert Messi-kveld.

Pep Guardiola mener Messi bruker de første minuttene av en kamp på å «scanne» det som skjer rundt seg, at han da går litt rundt for seg selv, skaffer seg en oversikt over hvordan motstanderen beveger seg? Hvem løper hit, hvem løper dit, hvor er mulighetene?

«Etter fem-ti minutter har han kampkartet i hodet, han vet nøyaktig hvor det er rom. Han har skaffet seg en panoramaoversikt», har hans tidligere Barcelona-sjef uttalt.

Litt sånn så det ut på enorme Lusail Stadium. Messi gjorde ikke veldig mye den første halvtimen, men plutselig gjorde han alt.

Å, du hellige jul for en pasning.

Én, to, tre, fire, fem, seks, syv små touch, full kontroll på ballen hele tiden, som han alltid har. Men det var ingen å spille til, i hvert fall ingen målsjanse å finne, i hvert fall ikke for en normal fotballspiller.

Men dette er et geni.

Dette var Magnus Carlsens dronning som ut av ingenting mattet kongen i et trekk ingen andre forsto noe av. Messi tredde pasningen gjennom det nederlandske forsvaret, mellom Virgil van Dijk og Nathan Aké og frem til Nahuel Molina, som fikk kontroll med en berøring og dyttet ballen under keeper med den neste.

Det var fotballsjakkmatt.

Og Nederland hadde ikke noe å komme med. Dette var ngen offensiv nederlandsk festutgave, ingen klassiske vinger som farer frem, Louis van Gaal har først og fremst skapt et solid defensivt fundament igjen, som i 2014, da det ble stopp mot Argentina, i semifinalen, på straffer.

Argentina ble aldri truet og da Messi la på til 2–0 fra straffemerket så det helt kjørt ut. Van Gaal hadde kastet innpå Luuk de Jong, nå var det inn med en ny kjempe, Wout Weghorst i et siste desperat forsøk. Nå skulle det ikke altfor storvokste argentinske midtforsvaret trues, litt som Jostein Flo mot Brasil i 98.

Og da Weghorst nikket inn reduseringen, var det ikke bare håp, det var også et argentinsk lag som hadde senket guarden og mistet oversikten. Steven Berghuis dundret ballen i nettveggen og det var nære på flere ganger, men det så ut til å holde likevel.

Det gjensto bare å stå imot et frispark fra 20 meter.

Da kom en variant som kunne stått igjen som en klassiker i den nederlandske fotballhistorie – dersom det hadde blitt semifinaleplass.

Nå vil det bare huskes som et fantastisk frispark, som forlenget kvartfinaledramaet.

Alle trodde Steven Berghuis skulle prøve å bruke sin fine venstrefot til å løfte ballen over muren og inn i mål. Noe annet var liksom ikke mulig på det tidspunktet, men så var det dét likevel: Stikkeren til Weghorst lurte alle, han snudde seg og banket inn 2–2, nesten en kopi av Argentinas 2–1-mål mot England i 1998 - da Juan Sebastian Veron slo til Javier Zanetti.

Der og da så argentinerne slagne ut, de var ikke fornøyde med dommer Antonio Mateu Lahoz, Messi fikk det gule han burde fått tidligere og tankene gikk til kvartfinalen mellom Tyskland og Argentina i 2006. Den gangen endte det i stygge scener etter den tyske straffeseieren, argentinerne kan ha en tendens til å miste hodet i motgang.

I QATAR: Trond Johannessen

Men de greide å løfte seg igjen, var klart nærmest mål i ekstraomgangene og så overtok Emi Martinez showet. Nederland-kaptein Virgil van Dijk vant myntkastet, valgte å ta straffe først og tok omtrent med seg ballen frem før han hadde gitt beskjed om akkurat det.

Men han var ikke like bestemt som han så ut. Aston Villa-keeperen kastet seg riktig vei. Så trillet Messi inn 1–0, Martinez reddet på motsatt side Berghuis og Paredes var sikker. Denne gangen ga ikke Argentina fra seg en 2–0-ledelse, selv om Lautaro Martínez måtte avgjøre med den femte straffen.

Klokken halv to lokal tid synges det fortsatt «Vamos Argentina» bak målet som akkurat er fjernet.

Snart skal det opp igjen. Tirsdag kommer Argentina tilbake.

Og neste søndag er det finale her.