PSG og syv andre klubber straffes for brudd på Financial Fair Play-reglene

Paris Saint-Germain er en de åtte av klubbene det europeiske fotballforbundet (UEFA) har straffet for brudd på Financial Fair Play-reglene. Til sammen er klubbene enige om et forlik på opp mot 1,7 milliarder norske kroner.

Publisert:

Det franske hovedstadslaget er soleklart hardest straffet (se faktaboks) og må ut med rundt 100 millioner kroner i bot uansett – men opp mot 650 millioner kroner om de ikke følger vilkårene i forliket.

I tillegg til PSG er også Inter, Juventus, Roma, Milan, Besiktas og ligarivalene Monaco og Marseille straffet for å ha brukt for mye penger i forhold til inntjeningen siden 2018.

Det melder Det europeiske fotballforbundet fredag.

UEFA skriver i en pressemelding at totalt åtte klubber har inngått forlik på totalt mer enn 1,7 milliarder kroner i ulike økonomiske bidrag. 15 prosent av dette er ubetinget og må betales direkte, resten betales i henhold til hvordan klubbene oppfyller kravene i forliket, skriver UEFA.

Info Slik fordeler bøtene seg Monaco: Totalt 20 millioner kroner, hvorav 3 millioner er ubetinget (som betyr at det må betales uansett). Marseille: Totalt 20 millioner kroner, hvorav 3 millioner ubetinget. Besiktas: Totalt 40 millioner kroner, hvorav 6 millioner ubetinget. AC Milan: Totalt 150 millioner kroner, hvorav 20 millioner ubetinget. Juventus: Totalt 230 millioner kroner, hvorav 35 millioner ubetinget. Inter: Totalt 260 millioner kroner, hvorav 40 millioner ubetinget. Roma: Totalt 350 millioner kroner, hvorav 50 millioner ubetinget. Paris Saint-Germain: Totalt 650 millioner kroner, hvorav 100 millioner ubetinget. Bøtene er oppgitt i Euro og omregnet etter en kurs på 9,98 norske kroner per euro. Summene er rundet opp i denne oversikten. Vis mer

Videre presiserer de at forliksavtalens rammeverk er identisk for de åtte klubbene, og skriver at forliksperioden strekker seg over tre eller fire år. Alle klubbene har forpliktet seg til å nå det såkalte inntjeningskravet, som grovt forklart vil si at utgiftene ikke kan overgå klubbens kommersielle inntekter.

Klubbene som har inngått treårsavtaler, har forpliktet seg til å oppfylle inntjeningskravene innen 2025/26-sesongen, men også nå umiddelbare årlige mål. Om disse kriteriene oppfylles, vil ytterligere del av den økonomiske sanksjonen kreves inn. I tillegg vil sportslige sanksjoner kunne komme til.

Klubbene med fireårsavtaler har én sesong ekstra til å oppnå inntjeningskravet, men får begrensninger på å registrere spillere i inneværende sesong. Inter og Roma valgte dette forliket.