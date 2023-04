Klubbkapteinen etter marerittet mot Bournemouth: − Det er bare trist

Tidligere og nåværende Tottenham-kapteiner kritiserer egne supportere etter håningen av Davinson Sánchez (26).

Tottenham fikk seg en skikkelig smell i kampen om Champions League-plassene lørdag.

Det ble 2–3-tap hjemme i ligakampen mot Bournemouth, og det var en lite hyggelig ettermiddag for de liljehvite i London – og det gjelder spesielt midtstopper Sanchez.

– Jeg har aldri sett dette før i karrieren min, sier klubbkaptein Hugo Lloris til beIN Sports etter kamp.

Nevnte Davinson Sánchez startet på benken, ble byttet på etter 36 spilte minutter (på stillingen 1–0), men ble tatt av igjen 23 minutter senere.

Da ledet gjestene 2–1.

Fungerende Tottenham-manager Cristian Stellini kaller det en «taktisk avgjørelse».

BETENKT: Tottenham-kaptein Hugo Lloris etter at Bournemouth scoret sitt tredje mål for dagen i Premier League-kampen lørdag.

– Jeg synes veldig synd på Davinson. Han er en lagkamerat og venn, og han har kjempet for klubben i så mange år nå, fortsetter kaptein Lloris i TV-intervjuet.

– Det er bare trist. Historien er trist for klubben, supporterne og spillerne. Det er noe du ikke vil se i fotball, sier han med tydelig oppgitt undertone.

Da Sanchez ble byttet av hører du tydelig i videoen øverst i artikkelen at supporterne jubler ironisk på Tottenham Hotspur Stadium.

Tidligere kaptein Michael Dawson sier det er grusomt for spilleren.

– Hva jeg ikke liker er når egne supportere buer på deg. Jeg føler med Sanchez. Det er forferdelig for en spiller, og selvtilliten hans ser dårlig ut, sier han på Sky Sports-sendingen «Soccer Saturday».

– Han kommer til å ha det vondt, og det er ikke hyggelig å se, sier mannen med 324 kamper for Tottenham.

Info Tottenhams gjenværende kamper av sesongen Newcastle (B)

Manchester United (H)

Liverpool (B)

Crystal Palace (H)

Aston Villa (B)

Brentford (H)

Leeds (B) * B= borte - H = hjemme Vis mer

– Jeg forstår at det er en tøff periode for alle, og vi må se nærmere på dette. Alle skal vite hvor vite hvor viktig det er å støtte en spiller, sier fungerende trener, Cristian Stellini ifølge Sky Sports.

Han har tatt over roret for den nylig sparkede Antonio Conte. Klubben kjemper nå for Champions League, men det er fire poeng opp til fjerdeplass fjerdeplassde fire øverste plassene på Englands øverste nivå gir Champions League-spill sesongen 2023/24. i ligaen – med to kamper mer spilt.

Det gjenstår syv kamper igjen av sesongen for London-klubben, som ikke har vunnet en eneste tittel siden ligacuptriumfen i 2008.

Veien til en plass i Europas gjeveste klubbturnering neste sesong er tøff: Newcastle, Manchester United og Liverpool er de neste motstanderne for Hugo Lloris & Co.