Benjamin Stokke: – Jeg forstår at straffen blir annullert

Publisert: 13.03.18 06:49

KRISTIANSUND (VG) Kristiansund-spiss Benjamin Stokke skled og ble skadet da straffemålet hans mot Vålerenga ble annullert.

På stillingen 0–1 ble Benjamin Stokke løpt ned av Amin Nouri inne i 16-meteren. Dommer Tore Hansen dømte straffespark, og Stokke gikk selv frem for å ta den.

Fjorårets toppscorer for Kristiansund satte den selv i mål til vill jubel fra hjemmesupporterne. Men jubelen stilnet raskt da Hansen etter en liten tenkepause annullerte utligningen.

For i skuddøyeblikket hadde Stokke sklidd slik at ballen gikk innom begge bena hans på vei mot mål.

– Jeg opplever at jeg setter ned stamfoten og så sklir jeg. Da skyter jeg i min egen fot og i mål, men jeg kjenner ikke selv at den treffer begge beina mine, forteller Stokke etter å ha fått behandling etter en ankelskade han pådro seg i samme situasjon.

Stokke har forståelse for at dommeren annullerte målet.

– Sånn som buen på ballen er, og som jeg ser den går i mål, så skjønner jeg fort at det ble to touch. Dommeren gjorde nok antageligvis rett, sier 27-åringen.

Tatt av etter straffemissen

KBK-trener Christian Michelsen syntes selvsagt det var surt med bom på straffesparket som kunne ha sikret dem poeng i serieåpningen.

– Det er alltid surt å bomme på straffespark, men det var virkelig uflaks. Benjamin setter nok den neste tenker jeg, forteller Michelsen til VG.

Det var ikke bare Benjamin Stokke og Kristiansund straffesituasjonen var absurd for.

Dommer Tore Hansen forteller om en situasjon han måtte tenke over mer enn én gang før han kunne blåse i fløyten.

– Jeg ser han sklir og treffer ballen to ganger og da kan jeg ikke dømme mål, men jeg måtte stoppe opp å tenke litt. Daniel Fredheim Holm kom bort og sa jeg måtte blåse med en gang, men jeg måtte fortelle han at jeg rett og slett måtte tenke over situasjonen, sier dommeren.

Etter den annullerte straffescoringen ble det ikke flere scoringer på Kristiansund stadion.

– Det ble en litt typisk kamp der det laget som scorer først vinner kampen. Vi møter et lag som er litt bedre enn oss i dag, men det er alltid surt å tape fotballkamper, forteller Michelsen.

Også Vålerenga-trener Ronny Deila deler den oppfatningen.

– Det var betryggende å få den første scoringen. En veldig deilig seier for oss, sier Deila.

Johnsons første

Han fikk også se den nyinnkjøpte angriperen Sam Johnson sette sitt første mål i Vålerenga-drakt, og håper nå på flere scoringer på 24-åringen fra Liberia.

– Vi ønsker å få spissene så fort i gang som mulig, og nå fikk han seg ett i første kamp. Han var også god utenom scoringen, så absolutt en fin kamp fra han, sier Vålerenga-treneren.

Sam Johnson var også godt fornøyd med å ha kommet på scoringslista allerede i første kamp. Spissen forteller at han setter laget foran seg selv når han får spørsmål om hvor mange mål han har ambisjoner om å score i årets sesong.

– Jeg ønsker at laget skal vinne kamper, så er det bare en pluss om det er jeg som scorer målene. Selvsagt kommer jeg til å jobbe for å score mange mål, men det er laget som betyr noe, forteller en glad og ydmyk målscorer til VG.