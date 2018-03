Liverpool mot Manchester City i Champions League-kvartfinalen: – Blir elektrisk

Publisert: 16.03.18 12:12 Oppdatert: 16.03.18 13:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-16T11:12:43Z

Kvartfinalene i Champions League er trukket og vi får et helengelsk oppgjør mellom Manchester City og Liverpool.

– Fantastisk å få en sånn kamp. Liverpool slo City 4–3 nylig, så de har selvtillit på å slå City , sa Jan Åge Fjørtoft under Viasats sending.

Dette er kvartfinalene som ble trukket i sveitsiske Nyon:

Liverpool - Manchester City

Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern München

Juventus - Real Madrid

(Førstnevnte lag starter på hjemmebane)

Rush: – Blir elektrisk

Liverpool gikk videre fra åttedelsfinalen på bekostning av Porto, mens Englands suverene ligaleder, Manchester City, tok seg greit av Mohamed Elyounoussis Basel over to kamper i sin åttedelsfinale.

– Manchester City er ikke glade for denne trekningen. De har alt å tape, mener Fjørtoft.

– Begge lagene ønsket nok å unngå hverandre, men jeg tror det blir interessant. Liverpool er det eneste laget i England som har slått City. Jeg tror første kamp på Anfield blir elektrisk og håper vi kan ta med oss et godt utgangspunkt, sa Liverpool-legenden Ian Rush i et intervju vist hos Viasat.

Det blir altså en rekke storoppgjør i kvartfinalen blant annet en finalereprise fra i fjor mellom Juventus og Real Madrid.

Favorittene unngikk hverandre

– Jeg tror Guardiola er ganske nøktern, tenker at her kan de score mål og at de kan slå Liverpool over to kamper, sa Fjørtoft.

– De fire store favorittene trakk ikke hverandre, så det kan være duket for noen voldsomme semifinaler, sa fotballekspert Petter Veland under sendingen.

Sevilla – Bayern og Juventus – Real Madrid spilles 3. april med returoppgjør 11. april, mens Barcelona – Roma og Liverpool – Manchester City spilles 4. april med returoppgjør 10. april.