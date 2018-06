NORGES BESTE: Liverpool-supporteren Trine Skårvik er Norges beste VM-profet etter gruppespillet er over. Foto: Privat

Trine (33) topper VG-profeten - her er tipsene før sluttspillet

Publisert: 29.06.18 11:31 Oppdatert: 29.06.18 13:03

FOTBALL 2018-06-29T09:31:04Z

Bommet du totalt på gruppespillet? Her er rådene til hvordan du kan redde inn en dårlig start i VG-profeten - og tipsene fra konkurranseleder Trine Skårvik (33) fra Kirkenes.

– Det startet med en intern konkurranse på jobb, der vi skulle gjette hvem som kom til kvartfinale og videre. Derfor satte jeg opp VM-profeten, men jeg må innrømme at jeg ikke har sjekket det siden VM begynte, sier Trine Skårvik.

Den 33 år gamle personalsjefen fra Kirkenes er en av to profeter som ligger helt i toppen av den nasjonale ligaen og hun sier at hun virkelig ble overrasket over å høre at hun var best i landet - med nær 70 000 påmeldte deltakere.

– Nå kommer jeg til å legge mye mer energi i det og gå for sammenlagtseieren. Samtidig skal jeg virkelig benytte anledningen til å gjøre narr av de på jobben, forsikrer hun.

Det er fortsatt mulig å endre ditt tips før utslagsrundene. Her kan du gjøre det !

Skårviks taktikk for det gode resultatet til nå har vært å tippe på favorittene og ikke begynne å tro på outsiderne. Og litt med hjertet, da.

– Jeg har Brasil som vinner og det synes jeg ser bra ut så langt. Nå tror jeg på favorittene, de har rukket å spille seg inn, forklarer Skårvik - og avslører at hun heier på Liverpool i klubblagenes verden.

Norges beste profeter vinner billetter til Nations League-kampen (EM-kvalifisering) mellom Norge og Kypros den 6. september på Ullevaal stadion. Vinneren får ti billetter, mens andre til tiende plass får to billetter hver.

Ny fase

Når sluttspillet begynner, går VG-profeten inn i en ny fase. Du kan fremdeles få ett eller to poeng for hver kamp du spår riktig, men bare hvis du på forhånd har spådd de riktige landene i denne kampen.

Til gjengjeld blir det stadig flere poeng å hente på å spå hvilke land som går videre til neste nivå i cupen og her trenger du ikke treffe riktig kamp.

– Vi deler ut 16 poeng på hvert nivå. Det betyr at du får ett poeng for hvert land du har tippet riktig til åttedelsfinalene. Så får du to poeng for hvert lag som kommer til kvartfinalene og fire poeng for hvert lag som kommer til semifinalene, sier redaksjonell utvikler i VG, Øyvind Engan.

Dette betyr imidlertid ikke at finalen skulle gi åtte poeng per lag. Fordi dette mesterskapet er satt opp med bronsefinale, blir det bare fire poeng for hvert riktig lag her også. Og til slutt åtte poeng for riktig vinner av bronsefinalen og finalen.

– Her skal det altså være mulig for oss som virkelig har greie på fotball, å hente inn forspranget til dem som hittil bare har hatt flaks, melder Engan noe selvironisk.

Her finner du reglene til VG-profeten

Slik løser du utslagsrundene

For de som har spådd feil lag til åttedelsfinalen og lurer på om det er mulig å endre dette, har Engan en klar beskjed:

– Hvis det står feil land i åttedelsfinalene, er det fordi du har spådd feil i innledende runder! Utfordringen din nå er å skrape sammen flest mulig poeng likevel.

Han forklarer at for selve kampen får du bare poeng hvis begge lagene er riktige, men det er fortsatt mange poeng å hente på å spå riktige lag videre til neste nivå.

– Du kan jo begynne med å legge inn et tap for Tyskland, for eksempel. Dem ser vi neppe noe til i kvartfinalene, tipser profet-utvikleren Engan.

Første åttedelsfinale går av stabelen klokken 16 på lørdag, med Spania mot Russland. Her kan du endre ditt tips til denne kampen - og alle de andre sluttspillkampene !