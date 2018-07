Henning Berg er ny Stabæk-trener

Publisert: 04.07.18

FOTBALL 2018-07-04T08:09:12Z

NADDERUD (VG) Henning Berg (48) har fått oppdraget om å redde bærumsklubben fra nedrykk. Dette blir hans første trenerjobb i Norge siden 2011.

Stabæk skrev i innkallelsen til pressekonferansen at treneren de skulle presentere har bakgrunn fra norsk og europeisk fotball, som både spiller og trener.

Og som de holdt ord. Henning Berg har signert en kontrakt på ett og et halvt år.

– Hvorfor velger du å signere for Stabæk?

– Fordi det er bra en klubb, sier Berg til VG og haster av gårde til sin første trening med sine nye spillere.

Nettavisen var først til å melde om ansettelsen.

Fornøyd sportssjef

Stabæks sportssjef Inge André Olsen er meget fornøyd med sin nye signering.

– Han var det soleklare førtevalget. Han har mange referanser fra internasjonal fotball, som trener og ikke minst som spiller, sier Olsen til VG.

Olsen forteller at Berg var med i prosessen da de skulle ansette ny trener også sist, men at det ikke passet da. Nå tar Berg over, kun en uke etter at klubben kvittet seg med Toni Ordinas.

– Det er jo ofte enkle mekanismer i fotball. Det er resultater over tid som blir avgjørende. Det var med tungt hjerte vi hadde samtaler med Tony Ordinas forrige onsdag, men vi mente det var rett tidspunkt nå for å slippe nye krefter til, forklarer Olsen.

Rekdal-møte på menyen

Berg får en formidabel oppgave - Stabæk har 14 poeng på 15 kamper og ligger på kvalifiseringsplass.

Den tidligere landslagsstopperen har ledet både Lyn og Lillestrøm i Eliteserien tidligere, men har vært i utlandet de senere sesongene. Først tok han over Blackburn i 2012, før han ledet Legia Warszawa i Polen og Videoton i Ungarn de påfølgende sesongene.

Nå skal han altså løfte Stabæk opp av nedrykkssumpen. De vant første kamp uten Ordinas, da Jan Peder Jalland ledet laget til en 2–1-seier over Haugesund søndag kveld.

Bergs første kamp som Stabæk-sjef blir mot nedrykksrivalen Start i Kristiansand, søndag klokken 18. Der skal han igjen møte sin mangeårige landslagskollega Kjetil Rekdal til trenerduell.