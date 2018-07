Fransk feiring går viralt: – «Sam» er gal!

Publisert: 12.07.18 17:55

ISTRA (VG) Den franske semifinalehelten Samuel Umtiti (24) forlater scenen. Inn kommer Paul Pogba (25) dansende. Hele salen bryter ut i latter.

Stemningen er lett og ledig i den franske VM-leiren tre dager før VM-finalen mot Kroatia. Frankrike inviterte til pressekonferanse med Umtiti og Pogba i det vakre New Jerusalem-museet i solfylte Istra, en knapp times kjøretur vest for Moskva.

I kjent fransk stil var det ikke lov til å stille spørsmål på andre språk enn fransk. De som ikke forstod, måtte bare finne seg i å jakte noen som kunne oversette i ettertid.

Først ut var midtstopperen Samuel Umtiti. Den lettbente tonen satte seg tidlig idet den franske pressesjefen presterte å presentere ham som «Paul Umtiti». Barcelona-spilleren ristet på hodet og gikk av scenen før han kom glisende tilbake.

Tar av på sosiale medier

Han har god grunn til å være i godt humør. For to dager siden stanget han inn vinnermålet i semifinalen mot Belgia . Det ble feiret på overraskende vis: Umtiti tok noen merkelige dansesteg før han avsluttet som en ballettdanser og ble omfavnet av lagkameratene.

– Feiringen min var selvfølgelig noe jeg hadde forberedt. Jeg hadde jobbet med det sammen med Paul (Pogba) og Antoine (Griezmann). De liker å se meg gjøre det. Så jeg gjorde det. Jeg vil ikke si mer om det, sier Umtiti og gliser bredt.

Forsvarsspilleren er ikke kjent for å score ofte, han irriterte seg faktisk før VM over at han ikke er målfarlig nok på cornere, men nå har målfeiringen hans blitt et fenomen på sosiale medier. Mest hysterisk er det kanskje når han blir klippet inn i kappgang:

Etter kampen spøkte lagkameratene med Umtiti i garderoben – og publiserte det på Snapchat:

Pogba kopierte feiringen

Dagens latterkule i salen kom da Umtiti var ferdig og forlot podiet. Inn kom Paul Pogba dansende og leverte en elegant ønskereprise av lagkameratens feiring, før han omfavnet en leende Umtiti.

– Feiringen må dere nesten spørre ham om, sier Pogba, som var i perlehumør foran pressen.

– Jeg vet ærlig talt ikke hva han drev med. Han liker å gå sånn. Det er merkelig, altså! «Sam» er gal, han er morsom. Han ville sette sitt lille merke på scoringen, men jeg trodde ærlig talt ikke han kom til å tørre det. Det var et lite øyeblikks galskap, men det går jo helt fint så lenge vi vant kampen, sier Manchester United-stjernen.

Superstjernen spøkte mye med de oppmøtte journalistene, men skiftet også til en mer seriøs tone ved behov, som da han hyllet det multikulturelle Frankrike etter et spørsmål fra en journalist om temaet:

– Selv når jeg ser på dere (journalistene), så er det flere opprinnelser. Det er det som er Frankrike! Frankrike er fullt av farger, men vi føler oss alle franske. Det gjør Frankrike vakkert, og jeg er stolt av det.

Etter å ha svart på spørsmål i nærmere en halvtime forlot Pogba scenen. Igjen dansende som lagkameraten Umtiti.