BOM: THomas Lehne Olsen klarer ikke få ballen under tverrliggeren. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Lillestrøm sløser med sjansene – nest minst effektiv i Eliteserien

Publisert: 03.07.18 06:34

FOTBALL 2018-07-03T04:34:21Z

ÅRÅSEN (VG) Lillestrøm har vunnet sjansestatistikken i åtte av 15 kamper, men har kun tre seirer. Kanarifuglene er det nest minst effektive laget i Eliteserien.

– Det positive er at vi kommer oss til sjansene, men vi må finne ut av hvordan vi skal sette den i mål, sier Thomas Lehne Olsen til VG etter å ha reddet et poeng for Lillestrøm syv minutter på overtid mot Strømsgodset .

I hjemmemøtet med drammenserne var det de gulkledde som skapte flest målsjanser i kampen.

– Det er jo bra at vi skaper så mange sjanser mot Strømsgodset, men vi skulle selvfølgelig ha scoret flere mål, sier Frode Kippe til VG etter kampen.

LSK vant sjansestatistikken 7–2, men klarte kun å score et mål i oppgjøret. Det er ikke første gang i år.

Lillestrøms sjansestatistikk i 2018 Strømsgodset (H): Syv sjanser, et mål. Haugesund (B): Fire sjanser, to mål. Odd (H): Tre sjanser, null mål. Vålerenga (B): Tre sjanser, null mål. Brann (H): Fem sjanser, et mål. Tromsø (B): Fem sjanser, to mål. Sandefjord (H): Fem sjanser, et mål. Stabæk (B): Syv sjanser, to mål. Ranheim (H): Fem sjanser, null mål. Molde (B): Fem sjanser, et mål. Start (H): Seks sjanser, et mål. Kristiansund (B): Fire sjanser, et mål. Sarpsborg 08 (H): Fire sjanser, to mål. Bodø/Glimt (B): Tre sjanser, et mål.

På de 15 første serierundene, har Lillestrøm vunnet sjansestatistikken i åtte av sine kamper: Strømsgodset (H), Brann (H), Tromsø (B), Sandefjord (H), Ranheim (H), Molde (B), Start (H) og Sarpsborg 08 (H).

Kun tre av disse kampene har endt med seier (Start, Sandefjord og Tromsø).

– Vi må bare jobbe på foran målet og sette de sjansene vi får. Det gjelder undertegnede også, sier Lehne Olsen.

Nest dårligst på sjanseutnyttelse

Det har ikke manglet på antall sjanser for Kanarifuglene denne sesongen. Kun Rosenborg, Brann og Strømsgodset har skapt flere klare målsjanser enn LSK.

Sjanseutnyttelse Eliteserien 2018 Etter 15 serierunder: 1. Tromsø: 44,07 % (59 målsjanser, 26 mål) 2. Sarpsborg 08: 40,63 % (64 målsjanser, 26 mål) 3. Ranheim: 39,71 % (68 målsjanser, 27 mål) 4. Molde: 38,81 % (67 målsjanser, 26 mål) 5. Odd: 33,9 % (59 målsjanser, 20 mål) 6. Haugesund: 33,82 % (68 målsjanser, 23 mål) 7. Kristiansund: 33,33 % (60 målsjanser, 20 mål) 8. Sandefjord: 30,56 % (36 målsjanser, 11 mål) 9. Rosenborg: 29,27 % (82 målsjanser, 24 mål) 10. Vålerenga: 29,23 % (65 målsjanser, 19 mål) 11. Strømsgodset: 28,38 % (74 målsjanser, 21 mål) 12. Brann: 28,0 % (75 målsjanser, 21 mål) 13. Stabæk: 25,42 % (59 målsjanser, 15 mål) 14. Bodø/Glimt: 21,74 % (69 målsjanser, 15 mål) 14. Lillestrøm: 21,74 % (69 målsjanser, 15 mål) 16. Start: 20,0 % (60 målsjanser, 12 mål) Kilde: VG Live

Effektiviteten står det verre til med. På 69 målsjanser, har Lillestrøm scoret 15 mål. Det er en sjanseutnyttelse på 21,75 prosent – nest dårligst i Eliteserien.

Lillestrøm trenger nesten fem målsjanser per mål de scorer.

Øverst på statistikken finner vi Tromsø, som scorer på nesten hver andre sjanse de får (44,07 prosent).

– Det er vanskelig å si hvorfor det er sånn. Vi skaper i hvert fall sjanser, sier Lehne Olsen.

Sundgot-effekten?

Etter at Arne Erlandsen fikk sparken i Lillestrøm , er det en tidligere storscorer som har tatt over sjefsrollen på Åråsen. Arild Sundgot (40) scoret 109 mål på 315 Eliteserie-kamper for Lillestrøm.

– Nå har jo Arild vært her hos oss en stund. Hvis han hadde sittet på hemmeligheten for å få oss til å score, så håper jeg han hadde lært oss det litt før, sier Erling Knudtzon til VG.

– Vi må vel bare trene hardere, sier Sundgot med et smil til VG.

– Vi har hatt en god treningsuke før denne kampen. Nå skal vi trene enda bedre for å forberede oss mot en god kamp i Skien, avslutter han.

Lillestrøm møter Odd på Skagerak Arena søndag 8. juli kl. 18.00.