Over 100 Eliteserien-spillere kan gå gratis etter sesongen

Publisert: 05.07.18 09:58

Rundt 100 Eliteserien-spillere har kontrakter som går ut etter sesongen. Det betyr at profiler som Bassel Jradi (24), Erling Knudtzon (29) og Felipe Carvalho (24) kan forhandle med andre klubber.

Etter ni år i Lillestrøm kan det være slutt i gult for Erling Knudtzon. Angriperens kontrakt går ut etter sesongen, og han og klubben har ennå ikke blitt enige om en eventuell forlengelse.

Dermed kunne han begynne å diskutere med fremtiden med andre klubber 1. juli.

– Jeg har vært i dialog med LSK siden i fjor sommer, og vi er fortsatt i dialog. Det er ikke noe spesielt som skjer, forteller han til VG.

Slik har tonen vært de siste månedene , og det er ikke sikkert at den endres med det første. Knudtzon stresser ikke med å bestemme seg for hva som skjer videre i karrieren etter 2018.

– Jeg har ikke satt noen deadline for meg selv eller andre, men jeg venter nok ikke til jul, sier 29-åringen som understreker at å bli værende er hans førstevalg.

– Men jeg har samtidig vært her lenge, så det blir en vurdering til slutt, sier han.

Seks spillere på utgående

Lillestrøms sportslige leder, Simon Mesfin, har full forståelse for at Knudtzon må ta noen runder før han bestemmer seg om fremtiden.

– Dette blir kanskje den siste langsiktige kontrakten som han skal skrive under på, så jeg har full forståelse for at han tar en vurdering, sier Mesfin til VG.

Klubbens sportssjef har seks spillere på utgående kontrakter, inkludert Knudtzon. Det er på ingen som helst måte nok til å ta nattesøvnen fra ham.

– Det er svært få i forhold til hva vi bruker å ha, så det er ikke noe stort problem. Vi føler ikke at vi har noe stort problem, sier han.

I tillegg til Knudtzons kontrakt løper også kontraktene til Frode Kippe (40), Marius Amundsen (25), Stefan Antonijevic, (29), Tobias Gran (19) og Erik Tobias Sandberg (18) ut i desember. Noen av dem har han allerede begynt å prate med om fremtiden, andre vil han sette seg ned med utover høsten.

Lønnstaket setter grenser

Samtidig som de legger kabalen med de spillerne som allerede er i klubben, forteller Mesfin at de samtidig er veldig klar over hvilke spillere fra andre klubber som er på utgående kontrakter. Lillestrøm har ikke råd til å betale overgangssummer for mange etablerte spillere hvert år, og derfor er Bosman-markedet svært viktig for dem.

– Men da også må vi uansett forholde oss til lønnsbudsjettet vårt, så det er noen grenser der. Vi har et lønnstak å forholde oss til.

Det er ikke bare i Lillestrøm at klubbprofiler kan være på vei bort. I Drammen er en rekke spillere snart inne i sitt siste halvår av kontrakten, deriblant Bassel Jradi (24).

Den danske midtbanejuvelen er tidligere ei sommer blitt linket til den kroatiske klubben Split Hajduk, men han er ordknapp om hva som vil skje i fremtiden.

– Det kan jeg ikke kommentere, er alt han vil si til VG.

– Hvis det skulle skje er det en mulighet han fortjener. Han har vært hos oss i flere år og har gjort en veldig god jobb. Han er klar for å ta nye steg og skjer det skal jeg være den første som står og applauderer for at han får den muligheten. Det er kjempebra for hans del, sier trener Bjørn Petter Ingbretsen til Eurosport.no .

Her er hele listen over spillerne på utgående kontrakt:

Rosenborg:

Magnus Stamnestrø

Strømsgodset:

Espen Bugge Pettersen

Kim André Madsen

Bassel Jradi

Marius Høibråten

Francisco Junior

Magnus Lankhof-Dahlby

Morten Sætra (på lån til Elverum)

Christian Sivodedov (på lån til GIF Sundsvall)

Knut Ahlander (på lån til Asker) (drar til USA)

Molde:

Mattias Moström

Tobias Svendsen

Petter Strand

Mathias E. Ranmark

Brann:

Samuel Sahin-Radlinger (lån)

Azar Karadas

Daniel Braaten

Peter Orry Larsen

Ruben Kristiansen

Halldor Stenevik (på lån til Nest-Sotra)

Sarpsborg 08:

Joackim Jørgensen

Anders Østli

Joonas Tamm (lån)

Vålerenga:

Daniel Fredheim Holm

Enar Jääger

Marcus Sandberg

Abdi Ibrahim

Joao Meira

Felipe Carvalho

Bodø/Glimt:

Trond Olsen

Thomas Jacobsen

Isidoro

Zoran Popovic

Emil Jonassen

Thomas Drage

Brede Moe

Patrick Berg

Amor Layouni

Jens Petter Hauge

Stabæk :

Emil Bohinen

Tonny Brochmann

Mandé Sayouba

Jeppe Moe

Håkon Skogseid

Daniel Granli

Haugesund:

Vegard Skjerve

Odd:

Fredrik Semb Berge

Martin Broberg

Thomas Grøgaard

Viljar Myhre (går til Strømsgodset etter sesongen)

Stefan Mladenovic

Markus Kaasa

Kristiansund:

Conny Månsson

Sverre Økland

Sean McDermott

Nikita Baranov

Dan Peter Ulvestad

Benjamin Stokke

Pål Erik Ulvestad

Aliou Coly

Jonas Rønningen

Joakim Bjerkås

Henrik Gjesdal

Tromsø:

Filip Loncaric

Hans Norbye

Christian Landu-Landu

Magnar Ødegaard

Simen Wangberg

Jostein Gundersen

Start:

Håkon Opdal

Jonas Deumeland

Andreas Hollingen

Daniel Aase

Erlend Segberg

Lasse Sigurdsen (på lån til Flekkerøy)

Lillestrøm:

Frode Kippe

Erling Knudtzon

Marius Amundsen

Stefan Antonijevic

Tobias Gran

Erik Tobias Sandberg

Sandefjord:

Victor Demba Bindia

Erik Mjelde

Lars Grorud

Joackim Olsen Solberg

Flamur Kastrati

Ingvar Jonsson

Abdoulaye Seck

Andre Sødlund

Pau Morer

El-Hadji Gana Kane

Håkon Lorentzen (på lån til Åsane)

William Kurtovic (på lån til Ull/Kisa)

Ranheim:

Øyvind Storflor

Karl Morten Eek

Michael Karlsen

Kristoffer Løkberg

Daniel Kvande

Aslak Fonn Witry

Simen Raaen Sandmæl

PS: Spillere kan begynne å diskutere med andre klubber seks måneder før kontrakten dere går ut.