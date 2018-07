Kippe om ny trener: – Håper det er siste på en god stund

Publisert: 19.07.18 12:54 Oppdatert: 19.07.18 13:29

FOTBALL 2018-07-19T10:54:41Z

Frode Kippe har gått gjennom mange trenerbytter i sin fotballkarriere. Nå håper han at Jörgen Lennartsson blir siste treneren på en stund.

Lennartsson hadde mandag sin første trening som ny Lillestrøm-trener. Etter over to uker med trenerjakt ble svensken ansatt på en to og et halvt års kontrakt. Dermed blir han klubbens tredje trener på under fire år. Kaptein Frode Kippe påpeker at det har vært et stort trenerskifte de siste årene.

– Det har vært litt for mange, men sånn er fotball innimellom. Det har ikke gått helt vår vei de siste årene og da har det vært nødvendig med noen skifter. Også får vi håpe at dette er det siste på en god stund, sier Kippe til VG.

Erfaren med forandring

LSK-kapteinen har nemlig hatt mer enn ti trenere i sine 19 år i Lillestrøm. På den listen finner en blant annet Henning Berg, Tom Nordlie, Uwe Rösler – og Arne Erlandsen i tre ulike perioder. I tillegg hadde han fire forskjellige trenere på sine tre år i England, da han spilte for Liverpool og Stoke.

Han er dermed vant til mye utskiftninger på trenerfronten. Lillestrøms nyansatte trener har ikke hatt mye tid med laget enda, men Kippe virker fornøyd etter den første treningen. Han sier at han tror det bare kan bli bedre herfra, men forventer litt fra svensken.

– Jeg regner med at han er en tydelig trener som kommer med litt nye ideer. Spesielt offensivt, så vi har litt flere strenger å spille på, sier Lillestrøm-kapteinen.

– Beholder alle bra fotballspillere

Lennartsson er på sin side klar på at han som ny trener ikke skal gjøre noen store endringer. Han mener det er viktig å holde seg rolig og ikke gå for fort frem.

– Step by step, små forandringer både i treningshverdagen og små grep i spillet som kan gjøre at det skal bli bedre. Men fremfor alt skal vi beholde det som har vært bra i laget tidligere, så tar vi det derfra og ser hvordan det utvikler seg, sier den ferske LSK-treneren.

I tillegg håper han at spillerne som er i klubben ønsker å fortsette, selv om noen har ryktes å være på vei ut. Og allerede tirsdag ble det klart at Erling Knudtzon forsvinner til Molde etter sesongen.

– Jeg håper at alle som er her fortsatt er sugne på å være her, sier Lennartsson.

– Så det er spillere du vil beholde hvis du kan?

– Vi beholder alle bra fotballspillere.

Krydder i hverdagen

Den viktigste jobben, og målet til Lennartsson, er å komme seg på trygg plass i Eliteserien. Samtidig legger han ikke skjul på at det er andre ting han også gleder seg til.

– Vi har også en veldig morsomt Europa League-spill som kommer som litt ekstra krydder, sier han, og sikter til kvalifiseringskampen mot den østerrikske klubben Lask Linz. Det blir nemlig hans første kamp som trener for Lillestrøm.