TAKK! Åge Hareide la armene rundt Kasper Schmeichel og gratulerte med en kjempekamp. Foto: DELEBEKK,BJØRN S.

Her takker Hareide for superkampen: – Det er lov å ha en god keeper

Publisert: 16.06.18 20:50 Oppdatert: 16.06.18 21:11

FOTBALL 2018-06-16T18:50:38Z

SARANSK (VG) (Danmark-Peru 1–0) Åge Hareide kastet seg rundt halsen på keeperhelten Kasper Schmeichel (31) etter den perfekte VM-åpningen.

– Kasper var fantastisk i mål i dag, fastslo Hareide på den offisielle FIFA-sendingen.

– Det er lov å ha en god keeper, smilte nordmannen da VG møtte ham etter den internasjonale pressekonferansen.

Der la Hareide ut om Schmeichel:

– Han er akrobatisk, han er rask. På mållinjen er han en av verdens beste keepere når han er i form. Han gjorde en fantastisk kamp i dag. Det trengtes, sa Danmarks landslagssjef.

– Såvidt jeg husker er dette hans femte kamp på rad uten baklengsmål, og det er sterkt med så tøffe motstandere som vi har hatt.

Han husker rett: Schmeichel har nå holdt nullen mot Panama, Chile, Sverige, Mexico og Peru.

Åge Hareide er ikke overrasket over at de ble presset hardt etter scoringen.

– Men det var bedre å forsvare seg under press enn at de kom på kontringer. Og vi hadde selv gode kontringer, sa han til VG.

Det finnes også dårlige nyheter. To viktige spillere måtte forlate banen underveis: William Kvist og Andreas Christensen.

– Vi frykter at William har et ribbeinsbrudd, og da er han nok ute for resten av VM. Det er synd. Andreas hadde krampetendenser, og derfor valgte vi å ta ham ut, fastslo Åge Hareide.

Landslagssjefen innrømmet at spillet var variabelt.

– Det ble litt av og på. Vi visste på forhånd at det ville bli en hard kamp, og denne gang var vi heldige. Neste gang er det kanskje Peru, sa Hareide da en peruiansk journalist lurte på om resultatet var rettferdig.

– Jeg syntes vi fortjente uavgjort, sa Peru-sjef Ricardo Gareca på pressekonferansen.

– Jeg kan ikke forlange mer av spillerne. Men vi møtte et veldig bra lag i Danmark.

Åge Hareide innrømmet at spillerne hans nok var litt preget av å spille sin første kamp i VM 2018:

– Jeg tror nok vi var litt preget. Vi har jo ingen erfaring fra sluttspill. Det er noe vi ikke kan øve på. Men vi hadde en fantastisk moral.

Om VAR-dømmingen som gjorde at Peru fikk et straffespark helt på slutten av 1. omgang, sa Hareide:

– VAR er for å gjøre det rettferdig. Hvis det brukes så effektivt som i dag, så tror jeg det er bra fotballen. Denne gang gikk det mot oss, men det var sannsynligvis en riktig avgjørelse. Det er bare å gi honnør til dommerne.