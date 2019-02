IMPONERT: Jürgen Klopp er imponert over det Ole Gunnar Solskjær har fått til i Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Jürgen Klopp til VG: – Ingen tvil om at Solskjær er United-manager neste år

LIVERPOOL (VG) Spekulasjonene har stormet rundt Manchester United-fremtiden til Ole Gunnar Solskjær (45). Men ifølge Liverpool-manager Jürgen Klopp (51) er det ingen verdens tvil om at nordmannen får jobben permanent.

Publisert: 22.02.19 12:29 Oppdatert: 22.02.19 12:55







– Han har kvaliteten, han hadde flaks på riktig tidspunkt, og nå har han ansvaret. Det er ingen tvil om at han er manageren deres neste år også. Det er klart, sier Jürgen Klopp til VG.

les også Solskjær åpner for Ferguson-innhopp før Liverpool-kampen

Den tyske managerstjernen tok seg lang tid til å svare på spørsmål om blant annet Solskjær, som han møter på Old Trafford på søndag, da han stilte til pressekonferanse på Liverpools treningsfelt Melwood fredag formiddag. VG var det eneste ikke-britiske mediet til stede.

– Kan du se for deg en situasjon der de henter inn en annen manager, og den nye manageren taper én kamp? Det går ikke. Solskjær fortjener jobben 100 prosent, sier Klopp.

– Du er altså fullstendig sikker på at Solskjær får jobben permanent?

– Jeg tror jeg nettopp sa det, ja, svarer Liverpool-manageren til VG.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

les også Analyse: Solskjær-grepene som kan knekke Liverpool

«Skiløpere og sånne ting?»

I løpet av nærmere fire minutters snakk om Solskjær klarte Klopp, i disse ski-VM-dager, til og med å svinge innom den norske nasjonalsporten.

– Jeg tror det må være den beste starten noen manager har fått noensinne. Når vi analyserer et lag, ser vi alltid på oversikten over de ti siste kampene. Seirene er markert i grønt. Og det er ganske grønt nå, for å være ærlig. Solskjær kom inn og fant nøyaktig de riktige ordene, han har gjort nøyaktig det riktige på trening, sier Solskjær, som mener enkelte undervurderer kristiansunderens erfaring fra norsk fotball:

– Han har bygget opp erfaring i Norge. Folk som ikke er direkte involvert i fotball, tenker at det ikke er ekte fotballedelse. «Norge, hva er det de har? Skiløpere og sånne ting?» Men du må gjøre alle de nødvendige tingene som fotballmanager enten det er med spillere som ikke har det samme potensialet, eller spillere som de han har her. Jeg er veldig glad for at han fikk muligheten til å vise kvalitetene sine.

– Alle trenger flaks i livet sitt

Klopp erkjenner at Uniteds oppblomstring under Solskjær «ikke er de beste nyhetene for Liverpool» fordi «det gjør dem til en trussel igjen».

– Ole har kommet inn og tatt tilbake alle tingene Sir Alex Ferguson sto for, og blandet dette med alle de nye tingene i fotball. Det er virkelig godt gjort, sier Klopp.

les også Solskjærs viktigste seier – ser ut som en managerstjerne

– Enkelte har ment at mer eller mindre hvem som helst kunne kommet inn og gjort det samme som Solskjær. Synes du han har gjort nok til å bevise at han hører hjemme på dette nivået?

– Selvfølgelig. Alle trenger flaks i livet sitt. Da jeg dro til Dortmund som manager, sa folk at jeg ikke hadde internasjonal erfaring. Det var sant. Men det er ikke noe du kan kjøpe, du må skape det selv. Hvis ikke Solskjær hadde vært en tidligere United-spiller, så hadde han ikke blitt hentet fra Norge til United nå. Det er åpenbart. Men hvis du får sjansen, må du utnytte den, og han har vist alt man trenger å vise, sier Klopp til VG.