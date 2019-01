VEKK: Vålerenga-spiller Isabell Herlovsen leies ut til Kolbotn. FOTO: Jostein Magnussen

VIF ut mot «grove påstander» etter Herlovsen-avtale

FOTBALL 2019-01-19T16:18:47Z

Kolbotn og Vålerenga er enige om en utlånsavtale ut 2019. Nå slår Oslo-klubben tilbake mot det de omtaler som «feilaktige og grove påstander».

Publisert: 19.01.19 17:18 Oppdatert: 19.01.19 17:38

Etter flere uker mer dialog har konflikten fått en løsning. Herlovsen lånes ut til Kolbotn.

I en pressemelding skriver Vålerenga at de har vært i dialog med elleve klubber om salg eller utlån.

Daglig leder i Vålerenga Fotball , Morten Grødahl, beskriver det som en «ryddig og fin dialog» med Kolbotn, men går samtidig hardt ut mot rykter i mediene.

«Vi har med tristhet registrert at vi har blitt beskyldt for å presse Herlovsen til å legge opp, nekte henne landslagsspill og spille med skader. Dette er kun tre eksempler på feilaktige og grove påstander.

Ifølge VGs sak fredag, var stridens kjerne at Vålerenga ønsket at Herlovsen skulle skrive under på at hun påtar seg ansvaret for konflikten med VIF-trener Monica Knudsen.

Dette skal Herlovsen ha avslått, fordi hun ikke ønsker å skrive under på noe hun ikke mener er rett, ifølge VGs kilder.

– Vålerenga har aldri krevd dette, hevder Morten Grødahl.

Nå er imidlertid avtalen i havn.

– Det er veldig deilig, og jeg er utrolig lettet og glad. Det har vært en tøff periode, og jeg kjente at jeg var ganske tom på slutten nå, sa Isabell Herlovsen til NRK da den medisinske testen var i orden fredag.