UNG JUVEL: Pep Guardiola instruerer Phil Foden før han byttes inn mot Fulham i fjerde runde av ligacupen. Foto: CRAIG BROUGH / X03817

Har solgt unggutter for nesten to milliarder – dette er juvelen Guardiola tviholder på

FOTBALL 2019-01-09T05:39:11Z

Manchester City er kjent, og kritisert, for å handle dyrt. Men de siste sesongene har klubben også solgt unge spillere for over 150 millioner pund. Midtbanetalentet Phil Foden (18) blir neppe å se i den statistikken.

Publisert: 09.01.19 06:39

Foden er regnet for å være det kanskje største talentet Manchester City har fått frem fra eget akademi de siste årene, og i 7–0-kampen i FA Cupen, mot Rotherham scoret 18-åringen sitt første seniormål, på hjemmebane. Fra før hadde han en scoring på bortebane, i ligacupen, mot Oxford i september.

I kveld får han trolig sjansen i ligacupsemifinalen mot lille Burton Albion, men i Premier League blir det få sjanser på et stjernespekket City-lag.

Da manager Pep Guardiola nylig fikk spørsmål om det er aktuelt å låne ut stortalentet svarte han kontant:

– Ikke snakk om! Ikke snakk om, det er umulig. Han skal være hos oss i mange, mange år. Det er ikke mulig. Og tro meg, når han spiller så er det fordi vi mener han er god nok, sa Guardiola ifølge Sky Sports .

Men at spørsmålene kommer er ikke så rart. For det er en rekke enorme talenter som aldri har fått sjansen til å vise seg frem på førstelaget.

Nylig forsvant Brahim Diaz til Real Madrid for over 200 millioner kroner, og Jadon Sancho endte i Borussia Dortmund fordi han ikke var i nærheten av å få spilletid i City. I Bundesliga har han markert seg som en enorm profil til tross for sin unge alder, og scoret seks ligamål så langt.

Det er halvannet år siden Kelechi Iheanacho ble solgt til Leicester for nærmere 300 millioner kroner, en sum spissen for øvrig ikke har vært i nærheten av å leve opp til foreløpig.

Men keeper Angus Gunn, som i sommer ble hentet til Southampton for 150 millioner kroner, er i ferd med å kapre en plass på førstelaget og er regnet for å være en fremtidig landslagsmann for England.

Så gjenstår det å se hva som skjer med Foden.

Hjemmekampen mot Burton Albion er en gyllen anledning for Guardiola til å gi noen av sine yngre spillere verdifull førstelagsfotball. Men det er snakk om semifinalen i ligacupen på hjemmebane, og selv om det er en returkamp borte å rette opp eventuelle feil på er det usikkert hvor store sjanser storklubben tar.

Laget fra bryggeribyen Burton har ikke ukjente Nigel Clough som manager, og på sin vei til semifinalen har Premier League-laget Burnley og tre Championship-klubber fått bank av League One-laget. Opprykkskandidat Middlesbrough ble slått på bortebane i kvartfinalen.

Etter to sesonger i Championship, ble det nedrykk på Cloughs menn i mai. Nå ligger laget på niendeplass i ligaen, og har for øyeblikket ti poeng opp til en playoff-plass.

