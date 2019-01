NYE I RBK: Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland (til høyre). Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

172 dager på leting: Slik ble Horneland RBK-trener

FOTBALL 2019-01-08T17:50:10Z

«Lurt» av en danske. En nederlender på oppsigelse – og en nordmann som egentlig ikke ville være hovedtrener. Det er noen av ingrediensene i det som sent mandag kveld endte med at Eirik Horneland ble Rosenborgs nye hovedtrener – «den neste Klopp i Skandinavia», som noen kaller ham.

I tillegg til alt dette møtte Rosenborg en motstander ( FK Haugesund ) som så på kontrakter og regler litt annerledes enn andre. Det skapte ekstra støy, men det løste seg – som det meste pleier å gjøre:

Det endte med at RBK måtte betale en kompensasjon for at FK Haugesund skulle slippe sine trener, Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland, med umiddelbar virkning. VG vet at kompensasjonen er på rundt tre millioner kroner.

Men hvorfor tok det så lang tid å få dette på plass?

172 dager – for å være nøyaktig.

19. juli 2018 ble Kåre Ingebrigtsen og hans assistent, RBK-legenden Erik Hoftun, sparket fra Rosenborg. Mange reagerte: RBK hadde tross alt vunnet tre seriegull og cupen to ganger under Ingebrigtsens ledelse, og var på vei mot en ny «double» da trenerduoen fikk beskjed om at de ikke fikk være med videre.

Begrunnelsen var «null fremgang, heller tilbakegang» – over tid. Rosenborg-ledelsen hadde lenge sett signalene, de mener i tillegg at de hadde gitt hovedtreneren beskjed: Dette går feil vei. Hva gjør du med det?

Tålmodigheten var i hvert fall over den 19. juli. Rosenborg satte automatisk inn akademi-trener Rini Coolen som A-lagstrener – og meldte at de skulle bruke god tid på å finne en ny hovedtrener.

Det ble også hevdet at Coolen var en av kandidatene. Etter det VG vet, tok det ikke lang tid før dette var uaktuelt.

Tidlig ble fire-fem kandidater plukket ut. Alle ble pratet med, gjort samtaler med. Det var ingen prioritert liste, og det skulle brukes god tid. Sportssjef Stig Inge Bjørnebye ledet arbeidet. Og RBKs styre kan kalles sportslig kompetent: Rune Bratseth, Fredrik Winsnes og Vegard Heggem sitter alle der, totalt har de 100 landskamper og flere hundre klubbkamper bak seg.

Klubben var på «Nederland-sporet», et par mann der ble kontaktet og sjekket ut, blant annet Frank de Boer. Danske Kasper Hjulmand i Nordsjælland skilte seg tidlig ut som en svært sjarmerende og positiv mann, en type med de lederegenskapene Rosenborg så etter. I tillegg to nordmenn: Geir Bakke i Sarpsborg – og FK Haugesunds hovedtrener Eirik Horneland.

Nederlandske Rini Coolen, som tok RBK til The Double, var aldri aktuell etter vikariatet. 18. desember ble det konkret bekreftet: Coolen gikk tilbake til rollen som akademi-sjef.

I 2014 skulle Norges Fotballforbund ansette trener for G-19-landslaget. Toppfotballsjef Nils Johan Semb og utviklingssjef Stig Inge Bjørnebye hadde intervjuene med kandidatene. En mann skilte seg ut fra mengden: Eirik Horneland. Han kom uten manus, uten noe, han sa slett ikke det som ble forventet, vek ikke et sekund med blikket sitt. Han var sterk, tydelig og svarte raskt og konkret på samtlige spørsmål.

Han fikk jobben. Og Stig Inge Bjørnebye glemte aldri møtet med Horneland. Siden holdt de kontakt, snakket sammen iblant, selv om Horneland dro hjem til Haugesund og Bjørnebye fikk jobb som sportssjef i Rosenborg.

Allerede i august snakket Stig Inge Bjørnebye med Eirik Horneland. Som han gjør med mange mennesker han har kjent godt – over tid. Det var ikke et tilbud om jobb, mer en sondering: Hva hadde Horneland tenkt å gjøre i årene som kom?

Svar – han hadde tenkt å være i FK Haugesund. Derfor skrev da også Horneland ny kontrakt med klubben – i september, en kontrakt med en måneds gjensidig oppsigelse.

Men Bjørnebye følte seg sikker på at Horneland var en bra mann for Rosenborg. Han likte tankene – og treningsmetodene hans. Og etter hvert skilte Horneland seg ut som en sterk kandidat. Men hvordan få overbevist han om at Rosenborg var rett plass for Haugesund-mannen?

Opprinnelig er Horneland Vard-gutt, men han har vært assosiert med FKH, mer eller mindre, de 13 siste årene, som spiller og trener. Han er nært knyttet til fotballen i Haugesund, han spilte cupfinale for dem i 2007. Følelsene er sterke.

Geir Bakke sa tidlig fra at han ikke var interessert. Men jo mer Eirik Horneland tenkte på det, jo mer fristende var dette. Problemet, for Rosenborg, var at han ønsket å være assistent, ikke hovedtrener, i utgangspunktet.

Det er her kombinasjonen med danske Kasper Hjulmand kommer inn. For dansken virket interessert. Rosenborg så for seg, så lenge Horneland var skeptisk til hovedjobben, at Hjulmand som en slags manager og Horneland som en trener/innpisker på feltet, kunne være løsningen. Det så en stund ut som det ville ende sånn, men den sjarmerende dansken hadde ikke vært så interessert som RBK trodde.

Da RBK skjønte det, måtte de tenke nytt. Horneland hadde sett for seg en rolle som assistent, men det hadde modnet, og etter flere samtaler med mennesker han stolte på, vokste det frem en klar ambisjon også i Eirik Horneland: Han ville lede Rosenborg, helst i samspill med sin FKH-assistent Karl Oskar Emberland.

10. desember sendte Rosenborg brev til FK Haugesund, der de ba om å få gå i konkrete samtaler med Horneland, med et klart mål: Tilby ham jobb i Rosenborg. To timer senere fikk de svar – en godkjennelse på at de kunne snakke konkret med Horneland.

RBK ble forelagt løsningen fra Horneland: Han ville ha med seg Karl Oskar Emberland. RBK aksepterte. Men så startet problemene: Haugesund ønsket ikke å slippe hovedtreneren sin, og den kontrakten begge hadde underskrevet, den rev FKH-ledelsen i stykker.

FKH-ledelsen mente de bare kunne gå tilbake til den gamle kontrakten, der som gikk til 30. november 2019. Og hele tiden sa de at «Horneland er en fin fyr», samtidig som de ikke ville slippe han.

Det ble en ganske uutholdelig situasjon for Horneland, i Haugesund by.

Først 20. desember fikk Rosenborg forelagt en sum FK Haugesund ønsket seg for å slippe trenerne sine. 17 dager senere kom løsningen: Rosenborg betaler rundt tre millioner kroner for Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland.

Onsdag presenteres de to på Lerkendal.

Rosenborg mener de har funnet mannen som skal ta dem inn i fremtiden, med «Klopp-fotball».