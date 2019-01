Helland i SMS til Ingebrigtsen: - Om du har fått fyken, er det en skandale uten sidestykke

FOTBALL 2019-01-21T13:28:02Z

TRONDHEIM (VG) Pål André Helland (29) skrev en rekke SMS-er til Kåre Ingebrigtsen i timene etter at treneren fikk sparken. Helland skjeller også ut RBK-styret i SMS-ene.

Publisert: 21.01.19 14:28 Oppdatert: 21.01.19 14:54

Det var Erik Hoftuns advokat Andreas Messelt Ekker som leste opp SMS-utvekslingen i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

Ingebrigtsen og Hoftun krever erstatning fra RBK etter at de fikk sparken i juli i fjor. De to mener at grunnlaget for å avslutte arbeidsforholdet er ugyldig.

«Hei Kåre! Først og fremst. Tusen hjertelig takk for absolutt alt. Æ forstår ingenting. Har du sluttet av egen fri vilje? Om du har fått fyken er det en skandale uten sidestykke, hvilket æ ikke fatte. Slik som æ har oppfatta det så e spillergruppa i sjokk, i likhet med meg. Uansett vil æ takk dæ, og æ håpe det ikke e siste gangen du e treneren min. Pål», skriver Helland i en SMS til Ingebrigtsen dagen etter sparkingen.

Ingebrigsten svarer:

«Æ fikk fyken».

Her kan du se sekvensen fra retten:

Helland svarer til Ingebrigsten:

«Hvem faen er det de tror de er? Hvor var vi 2014? Folk bli så historieløs at jeg blir kvalm. Dokker har klart å skap et sånt jævla samhold i spillergruppa og vi ska få velta det jævla styret og få gjeninnsatt dokker».

Ingebrigtsen: «Tusen, tusen takk for støtten. Du ane ikke hvor mye det betyr».

Helland sender denne meldingen til Erik Hoftun:

«Æ e helt målløs. Klarer ikke å fatt og begrip ka det e som foregår. Tru styret at dem spille FM (Football Manager, dataspill)... Kor va vi for fire år siden? Æ sætt umåtelig pris på jobben du og Kåre har gjort for klubben og for mæ. Og dere er hovedgrunnen til at vi spillerne har fylt opp peishylla med trofeer og hjertet med minner. Æ står bak dokk to uansett».

Hoftun svarer Helland:

«Tusen takk Pål. Det varmer veldig. Har vært en fornøyelse å være sammen med deg og dere de siste årene. Masse gode opplevelser og minner for resten av livet. Hils alle sammen og lykke til resten av sesongen».

Der er det satt av fire dager til rettssaken mellom Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun og Rosenborg.

Hoftun ble tilbudt 500.000 kroner for å droppe rettssaken mot Rosenborg. Ifølge Ekker ville det innebære et tap på mellom 200.000 og 300.000 kroner for Hoftun. Han oppsummerer innledningen sin med at oppsigelsen er ugyldig. Hoftun krever erstatning på rundt 2,75 millioner kroner.

Mandagen avsluttes med at Rosenborgs advokat Kristian Nordheim skal gå gjennom sin innledning.

Pål André Helland har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser etter at SMSene ble kjent mandag ettermiddag.