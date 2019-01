SIGNERT: Her signerer Sander Berge sin lukrative avtale med Adidas. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Sander Berge signerte rekordavtale med utstyrsgigant: – En drøm

FOTBALL 2019-01-09T11:59:02Z

Tottenham-aktuelle Sander Berge (20) har signert en lukrativ seksårskontrakt med utstyrsgiganten Adidas. Totalrammen er ifølge VGs opplysninger i nærheten av den svenske Manchester United-stjernen Victor Lindelöfs (24) avtale med Nike – verdt flere titalls millioner kroner.

Det dreier seg om en nordisk rekordavtale, får VG bekreftet av utstyrsgiganten. Landslagsspillerens nye kontrakt er den største i hele Norden blant fotballspillerne som er tilknyttet det kjente merket.

Det innebærer profiler som Joshua King (Bournemouth), Kasper Dolberg (Ajax) og Alexander Isak (Borussia Dortmund).

– Det er veldig spesielt at de ønsker å satse så sterkt på meg. Det er helt eksepsjonelt. Det er en drøm som går i oppfyllelse å kunne bli en så stor figur i Norge og i Norden. Det gleder meg veldig, sier Sander Berge til VG like etter å ha underskrevet avtalen i Oslo.

Avtalen innebærer blant annet at han blir en frontfigur for Copa Mundial-skoene til Adidas. Ifølge VGs opplysninger har kontrakten en totalramme på flere titalls millioner kroner.

– En veldig bra dag for oss

Til sammenligning signerte de svenske profilene Victor Lindelöf og Emil Forsberg denne høsten hver sin syvårige avtale med Nike, som ifølge Aftonbladet hadde en verdi på rundt 50 millioner kroner for hver spiller. VG får opplyst at totalrammen i Berges avtale er i nærheten av de svenske Nike-kontraktene.

Og den vil kunne øke betraktelig dersom Berge skulle ta steget til en større klubb enn Genk. De siste dagene har Tottenham og Roma blitt sterkt koblet til nordmannen, og VG kjenner til at de to storklubbene har ytret konkret interesse for den tidligere Vålerenga-spilleren.

– Det er en av de absolutt største nordiske avtalen vi noensinne har skrevet. Det er oppe i den absolutte toppen. En rekordavtale, sier Jack Sundell, «player manager» i Adidas, til VG.

– Hvorfor ønsker dere å satse så hardt på ham?

– Sander er rangert som et av de aller største talentene i verden i årskullet 1998. Det er definitivt en veldig bra dag for oss. Sander er ikke bare en fotballspiller, han er en smart gutt også. Jeg tror han forstår mekanismene bak hva vi vil oppnå og hvordan vi vil bygge ham som en merkevare.

Har kjøpt leilighet i Oslo

De siste månedene har vært innbringende for Berge, som nylig også skrev under på en kraftig oppjustert millionavtale med klubblaget sitt Genk. Han er allerede godt i gang med å investere.

– Jeg kan jo si at jeg har kjøpt leilighet med broren min her i Oslo. Det er en fin investering det. Utover det må man bruke pengene fornuftig, men det viktigste for min del er til syvende og sist hvordan jeg spiller. Jeg har en veldig fin og god familie rundt meg med gode holdninger og verdier. De har vært i bransjen før, så pengene vil ikke ta overhånd på noen som helst måte. Man må takle det på en god måte, sier Berge.

Norges Fotballforbund har brukt 20-åringen flittig i markeds- og mediesammenheng siden han begynte på landslaget i 2017. At han nå signerer for konkurrenten til landslagets utstyrssponsor, Nike, er ifølge Berge helt uproblematisk.

– Det skal ikke ha noe å si for noe som helst. Det skal gå helt utmerket. Det er fritt frem for å ha sine egne avtaler på siden, sier Berge, som påpeker at lagkameratene King og Johansen også har skoavtale med Adidas.